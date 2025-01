Poľsko: Rusko sa pokúša ovplyvniť voľby verbovaním Poliakov

Varšava 28. januára (TASR) - Podpredseda poľskej vlády Krzysztof Gawkowski v utorok obvinil Rusko zo snahy ovplyvniť prezidentské voľby. Podľa neho sa Moskva na to pokúsila naverbovať poľských občanov prostredníctvom tzv. darknetu. Táto časť internetu mimo dosahu vyhľadávačov sa častokrát využíva na páchanie trestnej činnosti. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Podľa Gawkowského Rusko hľadalo poľských občanov ochotných ovplyvňovať prezidentskú kampaň šírením dezinformácií. Za to im ponúklo 3000 až 4000 eur.



"Ide o peniaze od ruských služieb GRU a FSB," vyhlásil Gawkowski pre agentúru Reuters s odkazom na ruskú vojenskú rozviedku a civilnú spravodajskú službu. Podpredseda vlády tvrdí, že ruské aktivity poľské orgány sledujú už od začiatku roka.



Podľa vyšetrovacej správy poľského vládneho výboru sa Moskva snaží dosiahnuť informačnú nadvládu v krajine prostredníctvom ovplyvňovania spoločenských procesov, diskusií a informačných systémov.



Podľa Varšavy je Poľsko jedným z hlavných terčov ruských dezinformačných, špionážnych a sabotážnych operácií, pretože tadiaľto prúdia západné zbrane na Ukrajinu. Kremeľ tieto obvinenia popiera.



Prezidentské voľby v Poľsku sa uskutočnia v máji. V prieskumoch vedie kandidát premiérskej strany Občianska platforma a primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. Pred piatimi rokmi ho porazil súčasný prezident Andrzej Duda. Opozičná strana Právo a spravodlivosť do volieb nominovala predsedu Ústavu pamäti národa Karola Nawrockého, ktorý je v prieskumoch druhý. Tretí je kandidát krajne pravicovej Konfederácie Slawomir Mentzen.



Reuters pripomína, že rumunský ústavný súd v decembri anuloval prvé kolo prezidentských volieb, pretože spravodajské služby získali informácie o rozsiahlom zasahovaní Ruska do kampane a volebného procesu. Vyhral v nich dovtedy prakticky neznámy proruský kandidát Calin Georgescu.