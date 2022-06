Poľsko sa dohodlo s dispečermi letovej prevádzky, aby sa vyhlo chaosu

Varšava 29. júna (TASR) - Poľsko napokon dospelo k dohode s riadiacimi letovej prevádzky v spore, ktorý sa týkal platov a pracovných podmienok. V stredu to uviedla šéfka Poľskej agentúry pre letové navigačné služby (PANSA) Anita Oleksiaková. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, podľa ktorej dohoda zrejme zabránila chaosu v leteckej doprave počas letnej turistickej sezóny.



"Vypracovali sme dohodu ohľadom zmien v odmeňovaní a v pracovnom poriadku," oznámila Oleksiaková počas tlačovej konferencie.



"Udržiavame poľský vzdušný priestor funkčný," dodala šéfka PANSA. O podrobnostiach dohody však nehovorila.



Dispečeri sa sťažovali na nevyhovujúce pracovné podmienky a nízke platy. Okrem finančného odmeňovania sa spor týkal aj tém ako napríklad toho, či riadiaci letovej prevádzky môžu pracovať sami a ako dlho by mali trvať zmeny. Reuters pripomína, že poľské úrady museli do 10. júla uzavrieť dohodu s dispečermi, ak chceli zabezpečiť odbavenie stoviek letov.