Poľsko sa pri hraničných kontrolách zameria na autobusy

Varšava 6. júla (TASR) - Poľská pohraničná stráž sa pri kontrolách na hraniciach s Nemeckom, s ktorými začne od pondelka, bude zameriavať na vozidlá s vyšším počtom cestujúcich alebo s tmavými sklami. Povedal to jej hovorca Konrad Szwed, informuje TASR podľa nedeľnej správy agentúry DPA citujúcej z poľských médií.



Szwed pre agentúru PAP uviedol, že pohraničníci budú kontrolovať najmä autobusy, mikrobusy a autá s viacerými cestujúcimi. „Zameriame sa aj na vozidlá s tmavými sklami,“ dodal.



Szwed spresnil, že na 52 priechodoch na nemeckých hraniciach ani na 13 na litovských hraniciach nebudú zavedené nijaké fyzické zábrany, no budú tam značky nariaďujúce zníženie rýchlosti aj zúžené dopravné pruhy. Pri kontrolách sa „budú kontrolovať doklady vodiča i cestujúcich, ako aj kufor vozidla,“ priblížil.



Hovorca zároveň dodal, že budú prijaté také opatrenia, aby ľudia, ktorí žijú v pohraničnej oblasti, alebo prechodom cez hranice dochádzajú do práce, nemali nepríjemností.



Poľsko začiatkom týždňa ohlásilo, že od 7. júla obnoví dočasné kontroly na svojich hraniciach s Nemeckom aj Litvou. Varšava takéto opatrenie zdôvodnila ako reakciu na problémy s návratom migrantov z Nemecka.



Nemecko vykonáva náhodné kontroly na hraniciach s Poľskom už od októbra 2023. Sprísnilo ich však už krátko po májovom nástupe novej vlády kancelára Friedricha Merza. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vtedy zaviedol opatrenie, ktoré umožňuje nemeckej pohraničnej stráži vracať migrantov nazad priamo na hraniciach, aj keď požiadajú o azyl.