Poľsko sa pripravuje na novú vlnu utečencov z Ukrajiny

Varšava 14. novembra (TASR) - Poľsko sa s prichádzajúcimi zimnými mesiacmi pripravuje na prijatie novej vlny utečencov z Ukrajiny. Z tohto dôvodu je v prijímacích centrách k dispozícii "značne viac než 100.000 miest", uviedla v pondelok ministerka pre integráciu Agnieszka Šcigajová. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Šcigajová pre rozhlasovú stanicu Radio Plus povedala, že nateraz nič nenasvedčuje nárastu počtu ukrajinských utečencov prechádzajúcich cez južnú hranicu Poľska, ktorá má viac ako 500 kilometrov.



Spresnila, že len päť až šesť percent zo zhruba 20.000 ľudí prechádzajúcich cez hranice Poľska tvoria utečenci a zvyšok predstavuje bežnú cezhraničnú dopravu.



Námestník poľského ministra vnútra Bartosz Grodecki poznamenal, že ukrajinské úrady sa usilujú o to, aby čo najviac Ukrajincov vysídlených v dôsledku vojny zostalo doma vo vlasti.



Grodecki dodal, že Poľsko pomáha Ukrajine s vybudovaním kontajnerových ubytovacích kapacít vybavených generátormi a kúrením. Mnohí obyvatelia zostali totiž po ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru bez elektriny, tepla, pitnej vody a kanalizácie.



V Poľsku sa v súčasnosti podľa slov námestníka rezortu vnútra nachádza okolo 1,3 milióna utečencov z Ukrajiny.



Do Poľska prišlo cez štátne hranice z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie už 7,72 milióna ľudí, oznámila v pondelok ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG). Podľa SG jej príslušníci vykonali v priebehu nedele približne 23.700 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny. SG tiež ohlásila, že od vypuknutia invázie odišlo z Poľska na Ukrajinu vyše 5,92 milióna osôb.