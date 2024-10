Poľsko sa pripravuje na rokovania o kúpe vyše 100 raketometov

Varšava 31. októbra (TASR) - Poľsko sa pripravuje na rokovania o objednávke viac ako 100 kusov mobilných salvových raketometov M142 HIMARS na základe rámcovej dohody s americkým výrobcom zbraní Lockheed Martin. Uviedol to vo štvrtok vysoký vojenský predstaviteľ krajiny na východnom krídle NATO. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



"V blízkej budúcnosti začneme rokovania o prvej realizačnej zmluve na HOMAR-A," povedal šéf úradu ministerstva obrany pre vyzbrojovanie Artur Kuptel s odkazom na poľskú špecifikáciu systému M142 HIMARS.



"Máme (rámcovú) zmluvu na 486 kusov, a prvá výkonná zmluva bude na viac ako 100 kusov," povedal Kuptel.



Homar-A je program poľského ministerstva obrany, ktorého cieľom je získať systém M142 HIMARS a prostredníctvom technologických transferov integrovať odpaľovacie zariadenie s podvozkom nákladného vozidla Jelcz 663.45 domácej výroby, systémom riadenia boja Topaz a komunikačným systémom.



Predstavitelia predchádzajúcej vlády obviňujú súčasnú vládnucu koalíciu, ktorá sa ujala moci v decembri 2023, zo spomaľovania nákupu zbraní a zo skrývania zámerov znížiť alebo zrušiť objednávky v rámci predchádzajúcich rámcových dohôd uzatvorených po ruskej invázii na Ukrajinu.



Poľská vláda uviedla, že v roku 2024 vynaloží na obranu 4,1 percenta hrubého domáceho produktu, čo je už druhý rok najviac spomedzi členských krajín NATO, a zaviazala sa, že v roku 2025 ho zvýši na 4,7 percenta.



Kuptel ďalej uviedol, že pred začatím rozhovorov o nákupe systému M142 HIMARS bude musieť jeho úrad dokončiť rokovania súvisiace s podobným presným raketovým systémom objednaným z Južnej Kórey. Odmietol však povedať, či by sa jednotky M142 HIMARS mohli začať dodávať do Poľska v roku 2025, ani či vyhlásenia USA o uprednostnení niektorých dodávok na Ukrajinu môžu spôsobiť oneskorenie.



Na otázku o perspektívach výroby rakiet pre odpaľovacie zariadenia M142 HIMARS v Poľsku Kuptel odpovedal: "Naším zámerom je, aby sa v Poľsku vyrábali všetky bojové prostriedky, od najmenších nábojov kalibru 5,56 až po najväčšie delostrelecké alebo raketové systémy, ale treba porovnať svoje schopnosti so svojimi zámermi."



Súčasne s dohodou o systémoch M142 HIMARS Poľsko v apríli podpísalo objednávku na 72 kusov juhokórejských salvových raketometov K239 Čchonmu podľa poľskej špecifikácie HOMAR-K, pričom dodávky sa majú začať v roku 2026.



Poľská súkromná zbrojárska spoločnosť WB a juhokórejská spoločnosť Hanwha Aerospace plánujú vyrábať muníciu pre tieto odpaľovacie zariadenia v Poľsku.



Úrad poľského ministerstva obrany pre vyzbrojovanie už podpísal približne 100 vojenských zmlúv na rok 2024 a niekoľko desiatok ďalších sa očakáva do konca roka, uviedol Kuptel.