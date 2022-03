Poľsko sa pripravuje na vyučovanie ukrajinských detí

Varšava 7. marca (TASR) - Státisíce ukrajinských detí, ktorých rodičia museli ujsť pred vojnou z Ukrajiny, by sa mohli zaradiť do poľského vzdelávacieho systému. Uviedol to v pondelok námestník tamojšieho ministra školstva Dariusz Piontkowski s tým, že niekoľko tisíc ukrajinských detí je už prihlásených do škôl po celom Poľsku. TASR informácie prevzala od poľskej agentúry PAP.



"Zatiaľ takýchto žiadostí nie je v celoštátnom meradle príliš veľa, ale očakávame, že v najbližších dňoch dosiahnu tieto čísla desiatky až stovky tisíc," uviedol Piontkowski.



Predstaviteľ poľského rezortu školstva dodal, že ukrajinské deti musia byť "pružne a efektívne prispôsobené poľskému vzdelávaciemu systému", a preto na preklenutie rozdielov medzi učebnými osnovami poľských a ukrajinských škôl budú na poľských školách zriadené špeciálne prípravné triedy, kde sa budú ukrajinské deti učiť aj po poľsky.



Piontkowski zároveň dodal, že ministerstvo školstva plánuje prijať na pracovné pozície "asistent učiteľa" osoby, ktoré vedia po ukrajinsky či po rusky a ovládajú aspoň základy poľštiny, aby mohli pôsobiť ako tlmočníci.



Ministerstvo školstva podľa Piontkowského plánuje aj opatrenia na uľahčenie prístupu na poľské vysoké školy pre študentov z Ukrajiny, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu v Poľsku.