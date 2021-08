Poľsko sa rozhodlo ukončiť evakuácie z Afganistanu

Varšava 25. augusta (TASR) - Poľsko v stredu oznámilo, že sa rozhodlo ukončiť evakuačné lety z Afganistanu, a to pre obavy o bezpečnosť. Námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz podľa agentúry AP informoval, že posledná skupina, ktorú Poľsko evakuovalo z Kábulu, je už v Uzbekistane. Na ceste do Varšavy je momentálne aj ďalšie poľské lietadlo s evakuovanými.



Przydacz uviedol, že Poľsko sa rozhodlo evakuácie ukončiť po konzultáciách s americkými aj britskými predstaviteľmi.



"Po zdĺhavej analýze správ o bezpečnostnej situácii už viac nemôžeme riskovať životy našich diplomatov a našich vojakov," povedal Przydacz. Dodal, že v Kábule ešte na krátko ostane niekoľko poľských vojakov, ktorí tam budú pokračovať v určitých operáciách.



Poľsko už priviezlo z Kábulu do Varšavy vyše desiatkou lietadiel stovky ľudí. Niektorí z nich následne z Varšavy zamierili do iných krajín, uvádza AP.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil pre úplný odsun amerických síl z Afganistanu.