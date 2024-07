Poľsko sa ujalo ročného predsedníctva vo V4

Varšava 1. júla (TASR) - Poľsko prevzalo v pondelok po Českej republike ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4), informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí uvádza, že V4 by mala byť nástrojom slúžiacim na rozvoj energetickej a dopravnej infraštruktúry, ako aj na väčšie zapojenie európskych inštitúcií do ochrany hraníc schengenu.



Rezort diplomacie tiež zdôraznil, že počas poľského predsedníctva bude význam kladený aj na pomoc Ukrajine. Poľské predsedníctvo zároveň bude podľa rezortu stáť na troch pilieroch. Prvým je "bezpečnosť občanov" so zameraním na vnútornú, kybernetickú a policajnú spoluprácu. Za druhý pilier označil "konektivitu", ktorá sa týka plánovaných prepojení infraštruktúry krajín V4. Tretím pilierom je "uvoľnenie (dynamického) potenciálu" tohto bloku.



Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín — SR, ČR, Poľska a Maďarska. Založená bola 15. februára 1991 ešte ako Vyšehradská trojka podpisom deklarácie o spolupráci v maďarskom meste Vyšehrad. Po rozdelení Česko-Slovenska sa zmenilo na Vyšehradskú štvorku.



PAP pripomína, že spolupráca medzi krajinami V4 v ostatných rokoch ochladla, najmä po ruskej invázii na Ukrajinu z februára 2022 a následnom nesúhlase Maďarska s vojenskou pomocou napadnutému Kyjevu.