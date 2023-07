Poľsko sa v Bruseli sťažuje na dovoz odpadu z Nemecka

Varšava 26. júla (TASR) - Poľsko v stredu oznámilo, že zaslalo Európskej komisii (EK) sťažnosť na nelegálny dovoz odpadu z Nemecka, ktorý končí na divokých skládkach na poľskom území. Medzi týmito odpadmi sú údajne aj toxické materiály, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



V Poľsku sa podľa tvrdení Varšavy v súčasnosti nachádza minimálne 35 ton odpadu nelegálne privezeného z Nemecka. Sťažnosť predložená EK je krokom na ceste k prípadnému podaniu žaloby na Nemecko na Súdnom dvore EÚ.



Poľská ministerka pre klímu a životné prostredie Anna Moskwová v stredu uviedla, že už niekoľkokrát apelovala na nemeckú "veľmi zelenú" vládu, aby zaistila odstránenie uvedených odpadov z územia Poľska. Berlín však podľa nej na výzvy Varšavy nereagoval.



Nemecké ministerstvo životného prostredia sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrilo, lebo nepoznalo konkrétny obsah poľskej sťažnosti.



Vo všeobecnosti však označilo nelegálny dovoz odpadu za problém, ktorý by sa mal riešiť aj sprísnením príslušných európskych noriem. Prípadné vypátranie a návrat nelegálne vyvezených odpadov je však v kompetencii jednotlivých nemeckých spolkových krajín, a nie ústrednej vlády v Berlíne, uviedol hovorca envirorezortu.



Poľsko má už roky problém s odpadom dovážaným z iných krajín. Poľské firmy podpisujú zmluvy so zahraničnými firmami, v ktorých sa zaväzujú takýto odpad bezpečne zneškodniť. Avšak niekedy ho namiesto toho umiestnia na divoké skládky, alebo ho spaľujú, aby uvoľnili miesto pre ďalšie podobné dodávky. Do ovzdušia sa tak dostávajú toxické látky, čo vyvoláva obavy poľskej verejnosti.



Na základe poľského trestného zákonníka hrozí za nelegálny dovoz a skladovanie potenciálne toxického odpadu až 10 rokov väzenia.