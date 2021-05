Poľsko schválilo návrh plánu na využitie financií z fondu obnovy EÚ

Varšava 5. mája (TASR) - Poľskí poslanci schválili v utorok návrh plánu na využitie 58 miliárd eur, ktoré by podľa očakávania mala Varšava dostať z európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Za vládny návrh hlasovalo na mimoriadnom zasadnutí parlamentu 290 poslancov, proti sa vyslovilo 33 poslancov a 133 sa hlasovania zdržali. Národný plán obnovy, ktorý už v pondelok Varšava predložila na schválenie Európskej komisii, v parlamente prešiel vďaka podpore opozičnej strany Ľavica i centristického hnutia Poľsko 2050.



Proti vládnemu návrhu naopak bola malá koaličná strana Solidárne Poľsko vedená ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom. Ako dôvod podľa AP uvádzala napojenie finančných prostriedkov na dodržiavanie zásad právneho štátu, ktoré je predmetom sporu Varšavy s Úniou.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki návrh pred hlasovaním označil za "druhý Marshallov plán". Uviedol pritom, že jeho podporenie je hlasom za rozvoj Poľska a jeho silnú pozíciu v 27-člennom eurobloku.



"Ide o jedno z najdôležitejších rozhodnutí na nasledovných 10-20 rokov," povedal Morawiecki. Dodal, že získané prostriedky sa použijú na infraštruktúru, menovite na stavbu nových ciest, ale tiež modernizáciu škôl či nemocníc. Ľavicová opozícia pri podpore návrhu trvala tiež na využití prostriedkov na financovanie regionálnych samospráv i výstavbu štátom financovaného bývania, uvádza AP.



Poslanci, ktorí plán kritizovali, tvrdili, že nebol prerokovaný s regionálnymi samosprávami, ktoré by podľa nich mali byť hlavným príjemcom týchto prostriedkov. Zároveň požadovali zriadenie mechanizmu, ktorý by slúžil na kontrolu využívania získaných prostriedkov.



Cieľom európskeho fondu obnovy v celkovej výške 750 miliárd eur je poskytnúť 27 členom bloku podporu pri zotavovaní sa z pandémie.