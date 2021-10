Poľsko schválilo predĺženie stavu núdze na hranici s Bieloruskom

Poľské bezpečnostné jednotky blokujú migrantov na hraniciach s Bieloruskom, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Varšava 1. októbra (TASR) - Vzhľadom na pretrvávajúci nápor migrantov na poľsko-bieloruskej hranici predĺžil poľský parlament vo štvrtok núdzový stav v pohraničnej oblasti o ďalších 60 dní. Informovali o tom agentúry PAP a DPA.Za predĺženie núdzového stavu zahlasovalo vo štvrtok večer 237 poslancov dolnej komory poľského parlamentu (Sejm), 179 bolo proti a 31 sa zdržalo. V stredu podpísal príslušnú žiadosť vlády vo Varšave poľský prezident Andrzej Duda.Svojím rozhodnutím chce Poľsko, uvádza sa v príspevku na oficiálnom účte Sejmu na Twitteri.Poľsko v snahe chrániť svoju 400 kilometrov dlhú hranicu vyslalo do pohraničia tisíce vojakov, postavilo tam plot zo žiletkového drôtu a v 183 pohraničných oblastiach s platnosťou od 2. septembra na 30 dní vyhlásilo núdzový stav, ktorý zakazuje novinárom a aktivistom vstup do týchto oblastí.Šéf poľského Národného bezpečnostného úradu (BBN) Pawel Soloch počas debaty v Sejme priblížil, že len počas septembra sa pokúsilo nelegálne prekročiť poľsko-bieloruskú hranicu takmer 7000 migrantov. Vlani v septembri išlo o 120 ľudí.Vlády v Poľsku, Litve a Lotyšsku, ktoré sú na východnej hranici EÚ s Bieloruskom, obviňujú bieloruský režim, podporovaný Moskvou, z povzbudzovania ilegálnej migrácie do týchto troch krajín, aby tak spôsobil spory a chaos v rámci EÚ.Európska únia viní Bielorusko, že tento prílev migrantov organizuje ako odplatu za sankcie uvalené Západom v reakcii na potláčanie bieloruskej opozície a násilné zásahy proti jej prívržencom zo strany bieloruského vedenia a bezpečnostných zložiek.