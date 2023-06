Šéf poľskej strany PiS Kaczyňski bude jediným podpredsedom vlády

Varšava 21. júna (TASR) - Predseda poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski sa vráti do vlády ako jej jediný podpredseda. Ostatní podpredsedovia z tejto funkcie odstúpili, naďalej však ostanú ministrami. Agentúre PAP to v stredu povedal hovorca strany Piotr Mueller, informuje TASR.



Vyjadrenie hovorcu potvrdilo fámy o možnom návrate Kaczyňského do vlády pred jesennými parlamentnými voľbami. Minister pre štátny majetok Jacek Sasin povedal, že demisiu z postu podpredsedu vlády podal v utorok večer.



Kaczyňski vlani v júni odstúpil z funkcie podpredsedu vlády a šéfa jej bezpečnostného výboru, ktorý dohliada na ministerstvá vnútra, spravodlivosti a obrany. Zdôvodnil to vtedy tak, že sa chce venovať straníckym záležitostiam.