Šéf poľského Senátu varoval vládu, nech sa nevyhráža EÚ

Varšava 28. novembra (TASR) – Predseda poľského Senátu Tomasz Grodzki v piatok vyzval vládu, aby sa prestala vyhrážať vetovaním rozpočtu Európskej únie, a varoval, že by to mohlo viesť k odchodu Poľska z EÚ. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



V mimoriadne nezvyčajnom prejave, ktorý priniesli všetky hlavné poľské stanice, Grodzki uviedol, že veto podkope ekonomické, politické a strategické záujmy Poľska.



„Ide to proti blahu našej krajiny," povedal Grodzki, ktorý patrí do opozičnej strany Občianska platforma a ktorý mal počas príhovoru za sebou vlajky Poľska a Európskej únie.



„Ak zapríčiníte stratu obrovských súm peňazí na ďalší rozvoj a obnovu Poľska a ak nás odvediete z nášho európskeho domu, dejiny a ľud vám to neodpustia," vyhlásil.



Poľsko a Maďarsko vyvolali v Únii krízu vyhrážkami, že budú vetovať návrhy jej dlhodobého rozpočtu a balíka opatrení na obnovu po pandémii koronavírusu.



Obe krajiny, ktoré Brusel obviňuje z nedodržiavania demokratických zásad, sa stavajú proti tomu, aby prístup k peniazom z Bruselu bol podmienený kvalitou právneho štátu v prijímajúcej krajine. Niektorí opoziční politici v Poľsku varujú, že rétorika vlády môže viesť k odchodu Poľska z EÚ, teda k polexitu.



„Vláda nemá poverenie vyviesť nás z EÚ bez toho, aby sa spýtala ľudí na názor," uviedol Grodzki a dodal: „Naším najhlbším záujmom je suverénne, zákony dodržiavajúce Poľsko v jadre jednotnej Európy."