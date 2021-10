Poľský Sejm schválil návrh zákona Stop LGBT, teraz putuje do výboru

ktivistky za ľudské práva stoja pred budovou súdu v poľskom meste Plock 13. januára 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Varšava 30. októbra (TASR) - Poslanci poľského Sejmu v piatok večer schválili v prvom čítaní návrh zákona, ktorý jeho autori označujú ako "Stop LGBT". Dokument teraz putuje do výboru pre vnútorné záležitosti. Informovala o tom agentúra AP.Legislatívu do parlamentu predložili konzervatívni aktivisti, ktorí vyzbierali približne 140.000 podpisov. Projekt má podľa nich za cieľ bojovať proti šíreniuNávrh zákona v pléne vo štvrtok predstavil Krzysztof Kasprzak z nadácie Život a rodina, ktorý vyhlásil, že zákon reaguje na obavy, že, napísal denník Rzeczpospolita.povedal Kasprzak.Počas Kasprzakovho prejavu sa niektorí opoziční poslanci otočili chrbtom k tribúne. Podpredseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty vyhlásil, že zaKritici zákona sa obávajú, že právna norma zakáže organizovanie pochodov Pride a zároveň všetkých akcií, ktoré propagujú manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok varovala, že ak bude zákon prijatý,Poľská opozícia sa snažila dokument v Sejme v piatok večer zmietnuť zo stola. Koalícia na čele so stranou Právo a Spravodlivosť (PiS) tomu však zabránila. Za návrh zákona napokon hlasovalo 235 poslancov. Proti bolo 203. Jeden sa zdržal hlasovania. Pred Sejmom sa v čase hlasovania zhromaždila skupina demonštrantov.Zatiaľ nie je jasné, kedy sa návrh zákona vráti späť z výboru pre vnútorné záležitosti. Isté však je, že novú právnu normu bude musieť schváliť aj poľský Senát, kde má opozícia tesnú väčšinu. AP pripomenula, že súčasná poľská vláda aj prezident Andrzej Duda v uplynulých rokoch ostro kritizovali "LGBT ideológiu", o ktorej hovoria, že ide oPoľska.