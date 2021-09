Senát v Poľsku odmietol sporný mediálny zákon

Varšava 9. septembra (TASR) - Poľský Senát vo štvrtok odmietol spornú novelu mediálneho zákona, ktorá by umožňovala vlastníctvo médií v Poľsku iba subjektom sídliacim v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), informovala agentúra AP.



V stočlennom Senáte, v ktorom má tesnú prevahu opozícia, hlasovalo proti zákonu 53 poslancov, 37 bolo za a traja sa zdržali.



Senát však nemá právomoc legislatívu úplne zastaviť. Tá sa môže vrátiť do dolnej komory parlamentu (Sejmu), pričom však na jej schválenie bude potrebná absolútna väčšina hlasov. Ak tam prejde, potom pôjde na podpis prezidentovi Andrzejovi Dudovi. Ten však už avizoval, že ho bude vetovať z obáv o slobodu podnikania a prejavu a tiež o vzťahy so zahraničnými partnermi. Upozornil, že zákon je "sporným riešením, ktoré je pre USA nepochopiteľné".



V tejto chvíli nie je jasné, či sa vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) vôbec podarí pretlačiť zákon v Sejme, keďže vládnu koalíciu odvtedy opustilo niekoľko poslancov. Za novelu v auguste hlasovalo 228 poslancov Sejmu, 216 bolo proti a desať sa zdržalo.



Podľa návrhu zákona subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmú byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo EHS. Opozícia tento zákon vníma ako útok na súkromnú televíziu TVN24, ktorá je kritická voči vláde a vlastní ju americká spoločnosť Discovery prostredníctvom subjektu registrovaného v Holandsku.



Vláda však tvrdí, že zákon má zamedziť šíreniu vplyvu Ruska a Číny.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v auguste vyjadril svoje "hlboké znepokojenie" z predmetného návrhu zákona. Podľa Blinkena legislatíva "značne oslabí mediálne prostredie, ktoré poľskí občania tak dlho budovali".