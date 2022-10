Poľsko si na výstavbu prvej atómovej elektrárne vybralo americkú firmu

Varšava 29. októbra (TASR) - Prvú atómovú elektráreň v Poľsku postaví americká spoločnosť Westinghouse. Potvrdili to v piatok tamojší vládni predstavitelia. Westinghouse porazila vo výberovom konaní francúzsku spoločnosť EDF a juhokórejskú KHNP, informuje tlačová agentúra AFP.



"Potvrdzujeme, že náš projekt jadrovej energie bude využívať spoľahlivú a bezpečnú technológiu spoločnosti Westinghouse," uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki. Dodal, že toto rozhodnutie bude formálne prijaté na zasadnutí vlády na budúci týždeň v stredu.



Americká ministerka energetiky Jennifer Granholmová toto rozhodnutie privítala slovami: "Je to obrovský krok k posilneniu našich vzťahov s Poľskom pre budúce generácie." Ministerka uviedla, že Poľsko si vybralo spoločnosť Westinghouse "pre prvú časť svojho jadrového projektu v hodnote 40 miliárd dolárov", pričom výšku investície nešpecifikovala.



Vysokopostavený činiteľ vlády USA pod podmienkou zachovania svojej anonymity uviedol, že dohoda sa pohybuje v "miliardách" a vytvorí "tisíce dobre platených pracovných miest".



"Nejde len o komerčný energetický projekt, ale o spôsob, akým budeme definovať to, čo by som nazval vzájomne závislou bezpečnosťou na ďalšie desaťročia," povedal predstaviteľ.



Poľsko už roky plánuje vybudovať civilnú jadrovú kapacitu, ale otázka energetickej bezpečnosti sa stala ešte naliehavejšou v dôsledku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine.



Toto rozhodnutie "vysiela (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi jednoznačný signál o sile a prepojení americko-poľského spojenectva," uviedol nemenovaný americký činiteľ.



Poľská vláda uviedla, že svoju prvú atómovú elektráreň chce uviesť do prevádzky v roku 2033.