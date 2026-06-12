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Poľsko žiada výnimku z pravidiel EÚ o prerozdeľovaní utečencov
Počas dvoch rokov rokovaní s Bruselom sa krajine podarilo prispôsobiť migračný pakt „poľským podmienkam“, uvádza sa vo vyhlásení.
Autor TASR
Varšava 12. júna (TASR) - Poľsko nebude prijímať žiadnych ďalších žiadateľov o azyl a nový Pakt o migrácii a azyle Európskej únie (EÚ) bude uplatňovať len čiastočne, uviedlo v piatok poľské ministerstvo vnútra po tom, ako nové pravidlá EÚ nadobudli účinnosť. Podľa vyhlásenia rezortu je Varšava oslobodená tak od prerozdeľovania utečencov v rámci Únie, ako aj od súvisiacich finančných nákladov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počas dvoch rokov rokovaní s Bruselom sa krajine podarilo prispôsobiť migračný pakt „poľským podmienkam“, uvádza sa vo vyhlásení. „Poľsko bude uplatňovať len tie ustanovenia, ktoré posilňujú ochranu hraníc, sprísňujú migračnú politiku a zlepšujú prístup k údajom prispievajúcim k boju proti nelegálnej migrácii,“ dodalo ministerstvo.
Účinnosť migračného paktu znamená pre Poľsko predovšetkým administratívne a procedurálne povinnosti. To je v rozpore s tvrdeniami niektorých tamojších politikov, ktorí varujú, že od 12. júna 2026 sa „bezpečnosť na našich uliciach stane minulosťou“, pripomenula poľská televízia TVN24.
Varšava tvrdí, že ústupky poskytnuté Poľsku sú odôvodnené záťažou, ktorú krajina nesie na východnej hranici EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO).
Hranica s Bieloruskom, blízkym spojencom Ruska, si v súčasnosti vyžaduje takmer vojenské prostriedky ochrany, píše DPA. Poľsko a EÚ obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že systematicky necháva privážať migrantov z krízových regiónov k vonkajšej hranici EÚ, aby tak vyvíjal tlak na Západ. V poslednom období však počet nelegálnych prekročení hranice klesol.
Poľsko zároveň prijalo z Ukrajiny viac utečencov ako ktorákoľvek iná krajina. To znamená, že napriek nadobudnutiu účinnosti migračného paktu a mechanizmov solidarity nebude Varšava povinná pomáhať žiadnym štátom. Toto rozhodnutie platí do konca roka 2026 a v októbri Európska komisia rozhodne, či sa predĺži o ďalší rok, dodala TVN24.
Počas dvoch rokov rokovaní s Bruselom sa krajine podarilo prispôsobiť migračný pakt „poľským podmienkam“, uvádza sa vo vyhlásení. „Poľsko bude uplatňovať len tie ustanovenia, ktoré posilňujú ochranu hraníc, sprísňujú migračnú politiku a zlepšujú prístup k údajom prispievajúcim k boju proti nelegálnej migrácii,“ dodalo ministerstvo.
Účinnosť migračného paktu znamená pre Poľsko predovšetkým administratívne a procedurálne povinnosti. To je v rozpore s tvrdeniami niektorých tamojších politikov, ktorí varujú, že od 12. júna 2026 sa „bezpečnosť na našich uliciach stane minulosťou“, pripomenula poľská televízia TVN24.
Varšava tvrdí, že ústupky poskytnuté Poľsku sú odôvodnené záťažou, ktorú krajina nesie na východnej hranici EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO).
Hranica s Bieloruskom, blízkym spojencom Ruska, si v súčasnosti vyžaduje takmer vojenské prostriedky ochrany, píše DPA. Poľsko a EÚ obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že systematicky necháva privážať migrantov z krízových regiónov k vonkajšej hranici EÚ, aby tak vyvíjal tlak na Západ. V poslednom období však počet nelegálnych prekročení hranice klesol.
Poľsko zároveň prijalo z Ukrajiny viac utečencov ako ktorákoľvek iná krajina. To znamená, že napriek nadobudnutiu účinnosti migračného paktu a mechanizmov solidarity nebude Varšava povinná pomáhať žiadnym štátom. Toto rozhodnutie platí do konca roka 2026 a v októbri Európska komisia rozhodne, či sa predĺži o ďalší rok, dodala TVN24.