Moskva 24. marca (TASR) - Poľsko si predvolalo ruského veľvyslanca, aby vysvetlil narušenie poľského vzdušného priestoru ruskou riadenou strelou z nedele rána. Uviedla to tlačová agentúra PAP. Ďalšie kroky budú závisieť od informácií, ktoré veľvyslanec poskytne, povedal námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Szejna.



TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Riadená strela letela nad poľským územím 39 sekúnd, vyhlásil Szejna pre televíziu Polsat TV. Dodal, že keby narušenie vzdušného priestoru trvalo dlhšie, raketu by zostrelili.



Poľskí predstavitelia oznámili, že vzdušný priestor narušila o 04.23 h riadená strela vypálená ruským lietadlom dlhého doletu a cielila na mestá na západne Ukrajiny.



Incident sa stal v poľskom vzdušnom priestore blízko dediny Oserdów, na juhovýchode Lubelského vojvodstva.



Nie je to prvýkrát, čo ruská vojna na Ukrajine "prekročila" vonkajšie hranice Európskej hranice. Poľská armáda zistila narušenie svojho vzdušného priestoru ruskou raketou napríklad aj koncom decembra.



V novembri 2022 zasiahla raketa poľskú dedinu neďaleko hranice s Ukrajinou a zabila dvoch civilistov. Západní predstavitelia dospeli k názoru, že išlo o ukrajinskú protilietadlovú raketu, ktorá bola vystrelená na obranu pred ruskými útokmi.