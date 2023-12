Poľsko si po prieniku rakety predvolalo ruského charge d'affaires

Varšava 30. decembra (TASR) - Poľsko sa rozhodlo predvolať si po piatkovom prieniku ruskej rakety na svoje územie ruského charge d'affaires. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Námestník (poľského) ministra zahraničných vecí Wladyslaw Teofil Bartoszewski dnes večer... odovzdal charge d'affaires Ruskej federácie Andrejovi Ordašovi nótu, v ktorej (v mene ministerstva) požaduje vysvetlenie incidentu týkajúceho sa narušenia vzdušného priestoru Poľska raketou s plochou dráhou letu a vyzýva Rusko, aby okamžite prestalo s takýmto druhom aktivít," oznámilo v piatok večer poľské ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke.



Samotný Bartoszewski neskôr novinárom povedal, že Ordašovi odkázal, aby Rusko "prestalo (takto) testovať hranice" Poľska. Zároveň ho varoval, že ďalší takýto pokus sa stretne s ostrejšou reakciou Varšavy, ktorá je podľa jeho slov schopná v takom prípade "rýchlo a efektívne zareagovať".



Na novinársku otázku, aká by bola reakcia Poľska na prípadný ďalší takýto incident, Bartoszewski odpovedal, že ak by raketa zaletela ešte o niečo ďalej v rámci územia Poľska, "bola by zostrelená".



Predstavitelia poľských ozbrojených síl v piatok popoludní informovali, že ruská raketa prenikla v piatok ráno na krátky čas do vzdušného priestoru Poľska. Podľa operačného veliteľa poľských ozbrojených síl Macieja Klisza vošla raketa do poľského vzdušného priestoru okolo 7.00 h a zdržala sa v ňom necelé tri minúty, pričom následne sa vrátila na Ukrajinu.