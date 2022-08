Poľsko si pre uväznenie novinárky predvolalo bieloruského diplomata

Varšava 4. augusta (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo bieloruského charge d'affaires v súvislosti so stredajším verdiktom bieloruského súdu, ktorý novinárku poľskej televíznej stanice Belsat TV Irynu Slaunikavovú poslal na päť rokov do väzenia. Vo štvrtok to oznámil hovorca poľského rezortu diplomacie Lukasz Jasina, informuje agentúra Reuters.



Slaunikavovú uznal bieloruský súd za vinnú zo založenia extrémistickej skupiny a organizovania masových nepokojov. Poľsko označilo tento verdikt za neprijateľný a avizovalo, že na neho zareaguje. Novinárku zmienenej poľskej stanice Belsat TV, ktorá sa zameriava na správy o Bielorusku, pričom Minsk ju označuje za extrémistickú organizáciu, zadržali vlani v októbri na letisku v Minsku, keď sa vracala z dovolenky. Prevažná časť súdneho procesu s ňou prebiehala za zatvorenými dverami.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki rozhodnutie súdu nazval "absolútnym škandálom, porušením všetkých civilizačných noriem, ľudských práv aj novinárskych princípov". "Tento neprijateľný verdikt bude čeliť okamžitej, rozhodnej reakcii Poľska na medzinárodnej úrovni," napísal Morawiecki v stredu na Facebooku.



V júli odsúdil bieloruský súd na ďalších osem rokov väzenia za údajnú vlastizradu ďalšiu spravodajkyňu Belsat TV Kaciarynu Bachvalovovú. Tá si už v súčasnosti odpykáva dvojročný trest odňatia slobody v súvislosti s iným prípadom, respektíve predošlým usvedčením - z narušenia verejného poriadku, ktorý by jej mal vypršať v septembri. Najnovší rozsudok bol voči nej vynesený v súvislosti s informovaním o masových protestoch proti autokratickému lídrovi Alexandrovi Lukašenkovi v roku 2020.



Podľa odhadov ľudskoprávnej organizácie Viasna je v Bielorusku zadržiavaných približne 1300 politických väzňov. Mnohí z nich sa dostali do väzenia počas vlny protestov voči Lukašenkovi, ktorý je pri moci od roku 1994.