Poľsko si predvolalo amerického veľvyslanca kvôli TV stanici

Varšava 9. marca (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok informovalo, že si predvolalo veľvyslanca USA v súvislosti so správaním istej televíznej stanice. Nespresnilo však o akú stanicu ide, ani čím konkrétnym sa previnila.



Agentúra Reuters pripomína, že Poľsko sa už v minulosti dostalo do sporu so Spojenými štátmi v súvislosti so spravodajským kanálom TVN24, ktorý vlastní spoločnosť Discovery a ktorý je kritický voči poľskej vláde. Stanica TVN24 navyše nedávno prispela v Poľsku k búrlivej diskusii, a to odvysielaním dokumentárneho filmu, v ktorom sa tvrdí, že zosnulý Ján Pavol II. vedel o sexuálnom zneužívaní katolíckymi duchovnými skôr, než sa stal pápežom.



Nebolo vak bezprostredne jasné, či sa celá záležitosť predvolania veľvyslanca týka práve tejto stanice. Americká ambasáda vo Varšave sa dosiaľ k informácii nevyjadrila.



"Ministerstvo zahraničných vecí si uvedomuje, že potenciálne dôsledky takéhoto konania (nemenovanej stanice) sú totožné s cieľmi hybridnej vojny zameranej na vyvolanie rozkolov a napätia v poľskej spoločnosti," uviedol poľský rezort diplomacie v sprievodnom vyhlásení. "Preto si predvolalo veľvyslanca USA, aby ho informovalo o situácii a jej dôsledkoch na oslabenie, jednak schopnosti Poľskej republiky odstrašiť potenciálneho protivníka, ako aj jej odolnosti voči hrozbám," dodal bez ďalší podrobností.