Poľsko si predvolalo bieloruského diplomata pre narušenie hraníc

Varšava 3. novembra (TASR) - Poľsko obvinilo v stredu Bielorusko z narušenia štátnych hraníc, keď na jeho územie údajne prenikli v utorok z tejto niekdajšej sovietskej republiky ozbrojení ľudia v uniforme. Z tohto dôvodu si Poľsko v utorok tiež predvolalo bieloruského chargé d'affaires Aľaxandra Časnovského, informovala agentúra PAP.



"Ďalšia provokácia! V utorok ráno si poľskí vojaci všimli na území Poľskej republiky troch ľudí v uniforme s dlhými strelnými zbraňami... Po tom, ako sa s nimi poľská hliadka snažila naviazať kontakt, neznáme osoby si zbrane nabili a odišli smerom k Bielorusku," uviedol hovorca koordinátora poľských špeciálnych síl Stanislaw Žaryn.



Námestník ministra zahraničných vecí Piotr Wawrzyk vyjadril v súvislosti s narušením poľských hraníc "ostrý protest". Kroky, ktoré podniká Bielorusko v poslednom období, sú pritom podľa neho znakom úmyselnej eskalácie, ktorá "nebude akceptovaná".



"Poľsko je odhodlané brániť svoje vlastné hranice i vonkajšie hranice Európskej únie," uviedol Wawrzyk. Zároveň dodal, že plánuje v tejto súvislosti poslať bieloruskému ministerstvu zahraničných vecí diplomatickú nótu a vyzval Bielorusko, aby tento incident okamžite vysvetlilo.



Poľsko si tiež v tejto súvislosti predvolalo bieloruského chargé d'affaires Aľaxandra Časnovského. Pre migračnú krízu na hraniciach s Bieloruskom bol Časnovski predvolaný na poľské ministerstvo zahraničných vecí už druhýkrát. V polovici októbra si ho totiž predvolali pre streľbu v blízkosti poľsko-ukrajinských hraníc; strieľať pritom mali bieloruské bezpečnostné zložky.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v máji vyhlásil, že jeho vláda už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, a to v reakcii na prísnejšie západné sankcie uvalené na Bielorusko za násilné potlačenie protestov po sporných prezidentských voľbách.



Odvtedy počet migrantov z Iraku, Sýrie, Jemenu a ďalších problémových regiónov, ktorí sa pokúšajú nelegálne vstúpiť do Európskej únie cez Bielorusko, výrazne vzrástol. Susedné krajiny – Poľsko, Litva a Lotyšsko – nesú hlavný nápor tohto prílevu.



Od januára poľská pohraničná stráž už zabránila viac ako 30.000 pokusom a nelegálne prekročenie poľských hraníc z Bieloruska.