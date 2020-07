Nemecko je podozrivé zo zasahovania do poľských prezidentských volieb

Varšava 9. júla (TASR) – Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo nemeckého diplomata v súvislosti s údajnou zaujatosťou nemeckých médií pri pokrývaní kampane pred druhým kolo poľských prezidentských volieb. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave dnes uviedlo, že odmieta manipulácie a jednostranné hodnotenia prezidentských volieb v Poľsku. Takéto praktiky podľa neho charakterizovali nedávnu sériu článkov zverejnených v nemeckých a poľských médiách, ktoré majú nemeckých vlastníkov.



Tieto články podľa poľského rezortu diplomacie vytvárajú dojem, že uvedené médiá podporujú jednu zo súperiacich strán v druhom kole prezidentských volieb vypísanom na 12. júla.



Súperom súčasného prezidenta Andrzeja Dudu bude varšavský primátor Rafal Trzaskowski, kandidát centristickej Občianskej koalície.



S predstaviteľom poľského rezortu diplomacie sa stretol diplomat dočasne poverený vedením nemeckého veľvyslanectva vo Varšave, obchodný radca Knut Abraham. Nový nemecký veľvyslanec Arndt Freytag von Loringhoven totiž ešte nenastúpil do úradu, uvádza na svojej webovej stránke denník Die Welt.



Nemecké veľvyslanectvo konanie stretnutia potvrdilo, avšak neuviedlo nijaké ďalšie podrobnosti.



Poľský prezident Duda v piatok 3. júla naznačil, že sa Nemecko pokúša zasahovať do prezidentských volieb v Poľsku, pripomína DPA.



Duda to vyhlásil po tom, čo poľský bulvárny denník Fakt, ktorého majiteľom je nemecká spoločnosť Axel Springer, informoval o prezidentskej milosti udelenej mužovi odsúdenému za pedofíliu.



Úrady ešte predtým vysvetlili, že udelená milosť sa týka len zrušenia súdneho zákazu kontaktu s obeťou a muž odsúdený za pedofíliu si odpykal celý trest. Denník Fakt napísal, že muž ukončil výkon trestu pred piatimi rokmi – v roku 2015.



Sporná titulná stránka denníka Fakt môže podľa niektorých komentátorov vzbudzovať dojem, že samotný prezident Duda je spájaný so sexuálnymi zločinmi.



Prezident Duda takisto kritizoval varšavského spravodajcu nemeckého denníka Die Welt, ktorý podľa DPA napísal, že Trzaskowski by mal Dudu vo voľbách poraziť.



Spoločnosť Axel Springer sa k záležitosti odmietla vyjadriť.