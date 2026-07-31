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Poľsko si predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s dopadom rakety
Miesto dopadu lokalizovali pri obci Tarnawa-Kolonia na východe krajiny.
Autor TASR
Varšava 31. júla (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí si v piatok predvolalo ruského veľvyslanca Georgija Michna v súvislosti s dopadom rakety na územie Poľska. Podľa agentúry PAP to oznámil premiér Donald Tusk, informuje varšavský spravodajca TASR.
Hovorca poľskej diplomacie Maciej Wewior uviedol, že ministerstvo poskytne podrobnosti až po skončení rokovania s ruským diplomatom. Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov išlo pri štvrtkovom incidente s najväčšou pravdepodobnosťou o strelu s plochou dráhou letu Ch-101; jej hlavica obsahuje 400 až 450 kg trhaviny. Tusk vo štvrtok vyhlásil, že strela bola s vysokou pravdepodobnosťou ruská.
V noci na štvrtok Rusko podniklo rozsiahly raketový útok na západ Ukrajiny. Poľské ozbrojené sily v reakcii uviedli do pohotovosti prostriedky protivzdušnej obrany. O 3.40 h zaznamenali vo vzdušnom priestore krajiny neidentifikovaný objekt, ktorý po šiestich minútach zmizol z radarov. Miesto dopadu lokalizovali pri obci Tarnawa-Kolonia na východe krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Hovorca poľskej diplomacie Maciej Wewior uviedol, že ministerstvo poskytne podrobnosti až po skončení rokovania s ruským diplomatom. Podľa doterajších zistení vyšetrovateľov išlo pri štvrtkovom incidente s najväčšou pravdepodobnosťou o strelu s plochou dráhou letu Ch-101; jej hlavica obsahuje 400 až 450 kg trhaviny. Tusk vo štvrtok vyhlásil, že strela bola s vysokou pravdepodobnosťou ruská.
V noci na štvrtok Rusko podniklo rozsiahly raketový útok na západ Ukrajiny. Poľské ozbrojené sily v reakcii uviedli do pohotovosti prostriedky protivzdušnej obrany. O 3.40 h zaznamenali vo vzdušnom priestore krajiny neidentifikovaný objekt, ktorý po šiestich minútach zmizol z radarov. Miesto dopadu lokalizovali pri obci Tarnawa-Kolonia na východe krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)