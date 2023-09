Poľsko si predvolalo ukrajinského veľvyslanca pre výroky Zelenského

Varšava 20. septembra (TASR) - Poľsko v stredu uviedlo, že si predvolalo veľvyslanca Ukrajiny v súvislosti s výrokmi prezidenta Volodymyra Zelenského na pôde Valného zhromaždenia OSN ohľadne sporu okolo vývozu ukrajinského obilia. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Zelenskyj počas svojho prejavu vo všeobecnej rozprave 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol, že niektoré krajiny iba "predstierali" solidaritu s Ukrajinou. Bez toho, aby menoval konkrétne európske štáty, kritizoval ich postoj k dovozu ukrajinského obilia. "Tvrdo pracujeme na zachovaní pozemných trás pre vývoz obilia. A je alarmujúce, že niektorí v Európe hrajú so svojou solidaritou politické divadlo – a robia z obilia thriller. Vyzerá to, ako keby hrali svoju vlastnú rolu, ale v skutočnosti pomáhajú pripravovať scénu pre herca z Moskvy," vyhlásil.



Ukrajina v pondelok oznámila, že na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podala žaloby proti svojim trom susedom z EÚ – Maďarsku, Poľsku a Slovensku – za to, že po 15. septembri odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.



Varšava Zelenského vyjadrenia odsúdila a označila ich v stredu za "neopodstatnené voči Poľsku, ktoré podporovalo Ukrajinu od prvých dní vojny", cituje AFP.



Kyjev, naopak, v stredu vyzval Poľsko na proaktívny prístup v súvislosti s vyriešením eskalujúcich nezhôd ohľadne vývozu ukrajinského obilia.



"Vyzývame poľských priateľov, aby dali svoje emócie bokom. Ukrajinská strana ponúkla Poľsku konštruktívnu cestu na vyriešenie otázky obilia," uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko po tom, čo si Poľsko predvolalo ukrajinského ambasádora.