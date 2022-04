Poľsko si pre Macronove výroky o Morawieckom predvolalo veľvyslanca

Varšava 8. apríla (TASR) - Poľsko si predvolalo francúzskeho vyslanca po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron nazval poľského premiéra Mateusza Morawieckeho "krajne pravicovým antisemitom", ktorý zakazuje komunitu LGBTI. V príspevku na sociálnej sieti Twitter to v piatok uviedol hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"V dôsledku tvrdení francúzskeho prezidenta v (štvrtkovom) rozhovore pre Le Parisien sa (poľský) minister zahraničných vecí Zbigniew Rau rozhodol predvolať francúzskeho veľvyslanca," informoval Jasina.



Morawiecki v pondelok kritizoval Macrona za jeho opakované rozhovory s ruským lídrom Vladimirom Putinom. "Koľkokrát ste už rokovali s Putinom a čo ste dosiahli?" opýtal sa poľský premiér na tlačovej konferencii. "So zločincami sa nemá vyjednávať, treba s nimi bojovať... Rokovali by ste aj s Hitlerom, Stalinom či Pol Potom?" pýtal sa ďalej poľský premiér.



Macron Morawieckeho vyjadrenia v stredu označil za "neopodstatnené a škandalózne". Francúzsky prezident vyhlásil, že poľský premiér je politikom "krajne pravicovej strany" a vo francúzskych prezidentských voľbách "podporuje" jeho nacionalistickú protikandidátku Marine Le Penovú.



Francúzsky prezident zdôraznil, že preberá plnú zodpovednosť za to, že v mene Francúzska hovoril s Putinom, aby zabránil vojnovému konfliktu v Európe.