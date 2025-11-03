< sekcia Zahraničie
Poľsko si pripomenulo 100. výročie ustanovenia Hrobu neznámeho vojaka
Hrob neznámeho vojaka vo Varšave vznikol po prvej svetovej vojne ako symbol úcty k všetkým padlým za nezávislosť Poľska.
Autor TASR
Varšava 3. novembra (TASR) - Na námestí maršala Jozefa Pilsudského vo Varšave sa v pondelok uskutočnila slávnostná ceremónia k 100. výročiu ustanovenia Hrobu neznámeho vojaka. Podľa prezidenta Karola Nawrockého miesto zostáva symbolom obety a slobody a vyzval na posilnenie poľskej armády ako garanta nezávislosti štátu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Nawrocki v prejave pripomenul, že Hrob neznámeho vojaka je „oltárom vlasti“ a zrkadlom, v ktorom sa súčasní Poliaci musia vidieť ako slobodný a zjednotený národ. Povedal, že sloboda si vyžaduje zodpovednosť, odvahu i pripravenosť brániť štát v čase neistoty. „To, čo sa dnes deje na medzinárodnej scéne, nás zaväzuje k tomu, aby poľská armáda bola najsilnejšou armádou NATO v Európskej únii,“ vyhlásil.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz počas ceremónie vyhlásil, že Poľsko čelí hrozbám z východu a musí byť pripravené brániť svoju slobodu. Podľa neho sa geopolitická realita od čias medzivojnového obdobia zásadne nezmenila a zdroj ohrozenia krajiny je stále ten istý
„Dnes veľmi dobre rozlišujeme, odkiaľ prichádza hrozba. Je z východu, nie zo západu. Na západe sú naši spojenci,“ uviedol. Dodal, že posilňovanie ozbrojených síl, modernizácia techniky a rozvoj protivzdušnej obrany sú nevyhnutnosť, nie politické rozhodnutie. Podporu Ukrajiny označil za poľský národný záujem, pretože hranica poľskej bezpečnosti sa dnes nachádza na fronte ukrajinsko-ruskej vojny.
Hrob neznámeho vojaka vo Varšave vznikol po prvej svetovej vojne ako symbol úcty k všetkým padlým za nezávislosť Poľska. Myšlienka na jeho vznik sa zrodila v marci 1925, keď minister vojny nariadil výber jedného neznámeho vojaka z pätnástich bojísk poľsko-boľševickej vojny v rokoch 1918 - 1920. Do Varšavy boli privezené 1. novembra a 2. novembra 1925 ich uložili pod arkádami Saského paláca. Odvtedy sa toto miesto stalo národným panteónom a srdcom poľskej pamäti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Nawrocki v prejave pripomenul, že Hrob neznámeho vojaka je „oltárom vlasti“ a zrkadlom, v ktorom sa súčasní Poliaci musia vidieť ako slobodný a zjednotený národ. Povedal, že sloboda si vyžaduje zodpovednosť, odvahu i pripravenosť brániť štát v čase neistoty. „To, čo sa dnes deje na medzinárodnej scéne, nás zaväzuje k tomu, aby poľská armáda bola najsilnejšou armádou NATO v Európskej únii,“ vyhlásil.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz počas ceremónie vyhlásil, že Poľsko čelí hrozbám z východu a musí byť pripravené brániť svoju slobodu. Podľa neho sa geopolitická realita od čias medzivojnového obdobia zásadne nezmenila a zdroj ohrozenia krajiny je stále ten istý
„Dnes veľmi dobre rozlišujeme, odkiaľ prichádza hrozba. Je z východu, nie zo západu. Na západe sú naši spojenci,“ uviedol. Dodal, že posilňovanie ozbrojených síl, modernizácia techniky a rozvoj protivzdušnej obrany sú nevyhnutnosť, nie politické rozhodnutie. Podporu Ukrajiny označil za poľský národný záujem, pretože hranica poľskej bezpečnosti sa dnes nachádza na fronte ukrajinsko-ruskej vojny.
Hrob neznámeho vojaka vo Varšave vznikol po prvej svetovej vojne ako symbol úcty k všetkým padlým za nezávislosť Poľska. Myšlienka na jeho vznik sa zrodila v marci 1925, keď minister vojny nariadil výber jedného neznámeho vojaka z pätnástich bojísk poľsko-boľševickej vojny v rokoch 1918 - 1920. Do Varšavy boli privezené 1. novembra a 2. novembra 1925 ich uložili pod arkádami Saského paláca. Odvtedy sa toto miesto stalo národným panteónom a srdcom poľskej pamäti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)