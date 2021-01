Poľsko si pripomenulo obete holokaustu

Kiedy Polska w 1918 roku odzyskała po 123 latach niepodległość, nikt nie przypuszczał, że na jej terenach niemieccy naziści zbudują najstraszliwszą machinę śmierci w historii świata – KL Auschwitz-Birkenau. Pamięć o ofiarach stanowi ważną część naszej tożsamości. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 27, 2021

Varšava 27. januára (TASR) – Spomienka na holokaust je dôležitou súčasťou poľskej identity. Uviedol to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.napísal Morawiecki podľa agentúry PAP na sociálnej sieti Twitter.Riaditeľ múzea Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiňski varoval pred zhoršujúcim sa antisemitizmom, populizmom a demagógiou.uviedol Cywiňski, ktorého cituje AFP.Starosta poľskej metropoly Rafal Trzaskowski si obete nacistických zločinov uctil na pietnej spomienke pri pamätníku povstania vo varšavskom gete. Trzaskowski na spomienkovom podujatí uviedol, že pripomínať si holokaust je v súčasnosti morálnou povinnosťou, aby už nikdy nebola obnovená ideológia nenávisti.Poľskí predstavitelia v sprievode čestnej stráže poľskej armády položili kvety k pamätníku obetí varšavského povstania z roku 1943.Vzhľadom na pandémiu koronavírusu je pre verejnosť k dispozícii záznam podujatia vrátane príhovorov varšavského starostu a poľskej herečky židovského pôvodu Goldy Tencerovej.uviedol Trzaskowski.dodal.Povstanie vo varšavskom gete vypuklo 19. apríla 1943. Miestni židia tam povstali proti nemeckým nacistickým oddielom, ktoré ich plánovali deportovať do koncentračných táborov. Povstanie trvalo niekoľko týždňov a nacisti ho celkom potlačili až 16. mája.Zahynulo v ňom približne 13 000 židov. Povstanie, ktoré bolo vopred odsúdené na neúspech, no židia si zvolili radšej boj než smrť v plynových komorách, je považované za najväčší samostatný akt židovského odporu voči nemeckým nacistom, píše AFP.Mnohí Židia zomreli v gete od hladu alebo na choroby, pričom 300 000 z nich poslali nacisti do vyhladzovacieho tábora pri obci Treblinka, ležiacej asi 80 kilometrov od Varšavy, kde ich zabíjali v plynových komorách.