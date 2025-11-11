< sekcia Zahraničie
Poľsko si pripomína 107 rokov obnovenia nezávislosti
Národný sviatok nezávislosti patrí k najdôležitejším poľským štátnym výročiam.
Autor TASR
Varšava 11. novembra (TASR) - Poľsko si v utorok pripomína Národný sviatok nezávislosti pri príležitosti obnovenia štátnej samostatnosti po 123 rokoch rozdelenia medzi Rusko, Prusko a Rakúsko. Dočasná vláda 11. novembra 1918 odovzdala najvyššie velenie novej hlave štátu Jozefovi Pilsudskému a tento deň sa stal symbolom znovuzrodenia Poľskej republiky po prvej svetovej vojne. Vo Varšave sa pri tejto príležitosti konajú spomienkové podujatia vrátane Pochodu nezávislosti. Informuje o tomv varšavský spravodajca TASR.
Ráno oficiálni poľskí predstavitelia položia vence pri varšavských pomníkoch Otcov nezávislosti. Prezident Karol Nawrocki s manželkou a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa následne zúčastnia na slávnostnej sv. omši za vlasť.
Na poludnie je na programe slávnostná výmena stráží pri Hrobe neznámeho vojaka na námestí Pilsudského. Popoludní sa pri priľahlom námestí položia vence pri pamätníkoch Obetí tragédie v Smolensku z roku 2010, prezidenta Lecha Kaczyňského a maršala Pilsudského.
Pre verejnosť bude otvorený Sejm aj Senát a návštevníci si pozrú bežne neprístupné priestory parlamentu vrátane rokovacej sály. Motívom programu v hornej komore sú roky prvého volebného obdobia Senátu Druhej republiky (1922 - 1927).
Pochod nezávislosti s heslom „Jeden národ, silné Poľsko“ sa začne o 13.00 h modlitbou na ronde Dmowského, na 14.00 je naplánované otvorenie a spev hymny, po ktorom účastníci zamieria k národnemu štadiónu. Podujatie organizuje od 2011 združenie Marsz Niepodleglosci a účasť okrem prezidenta avizujú politici opozičných strán Konfederácia a Právo a Spravodlivosť.
Národný sviatok nezávislosti patrí k najdôležitejším poľským štátnym výročiam. Pripomína deň, keď na konci prvej svetovej vojny Poľsko po viac ako storočí rozdelenia medzi tri mocnosti opäť získalo svoju štátnosť. Poľský Sejm ho ustanovil v roku 1937, zrušil v roku 1945 a obnovil v roku 1989.
Kľúčovú úlohu v procese obnovenia nezávislosti zohral poľský vojenský veliteľ Jozef Pilsudski. Velenie ozbrojených síl prevzal 11. novembra od dočasnej vlády zloženej z varšavského arcibiskupa Alexandra Kakowského, primátora Zdzislawa Lubomirského a predsedu poľského klubu v ruskej štátnej Dume Jozefa Ostrowského. O tri dni neskôr vznikla nová poľská vláda vedená Jedrzejom Moraczewským, čím sa začalo obdobie budovania moderného poľského štátu.
Ráno oficiálni poľskí predstavitelia položia vence pri varšavských pomníkoch Otcov nezávislosti. Prezident Karol Nawrocki s manželkou a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sa následne zúčastnia na slávnostnej sv. omši za vlasť.
Na poludnie je na programe slávnostná výmena stráží pri Hrobe neznámeho vojaka na námestí Pilsudského. Popoludní sa pri priľahlom námestí položia vence pri pamätníkoch Obetí tragédie v Smolensku z roku 2010, prezidenta Lecha Kaczyňského a maršala Pilsudského.
Pre verejnosť bude otvorený Sejm aj Senát a návštevníci si pozrú bežne neprístupné priestory parlamentu vrátane rokovacej sály. Motívom programu v hornej komore sú roky prvého volebného obdobia Senátu Druhej republiky (1922 - 1927).
Pochod nezávislosti s heslom „Jeden národ, silné Poľsko“ sa začne o 13.00 h modlitbou na ronde Dmowského, na 14.00 je naplánované otvorenie a spev hymny, po ktorom účastníci zamieria k národnemu štadiónu. Podujatie organizuje od 2011 združenie Marsz Niepodleglosci a účasť okrem prezidenta avizujú politici opozičných strán Konfederácia a Právo a Spravodlivosť.
Národný sviatok nezávislosti patrí k najdôležitejším poľským štátnym výročiam. Pripomína deň, keď na konci prvej svetovej vojny Poľsko po viac ako storočí rozdelenia medzi tri mocnosti opäť získalo svoju štátnosť. Poľský Sejm ho ustanovil v roku 1937, zrušil v roku 1945 a obnovil v roku 1989.
Kľúčovú úlohu v procese obnovenia nezávislosti zohral poľský vojenský veliteľ Jozef Pilsudski. Velenie ozbrojených síl prevzal 11. novembra od dočasnej vlády zloženej z varšavského arcibiskupa Alexandra Kakowského, primátora Zdzislawa Lubomirského a predsedu poľského klubu v ruskej štátnej Dume Jozefa Ostrowského. O tri dni neskôr vznikla nová poľská vláda vedená Jedrzejom Moraczewským, čím sa začalo obdobie budovania moderného poľského štátu.