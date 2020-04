Poľské školy budú minimálne do mája zatvorené

Varšava 24. apríla (TASR) - Školy, materské školy a jasle v Poľsku budú z dôvodu pandémie koronavírusu minimálne do 24. mája zatvorené. Vyučovanie tak bude aj naďalej pokračovať v on-line režime, cituje v piatok poľského ministra školstva Dariusza Piontkowského agentúra PAP.



"Súčasné epidemiologické podmienky nám bohužiaľ neumožňujú zrušiť zatvorenie škôl, materských škôl a jaslí. Preto sme sa rozhodli pokračovať v obmedzení ich prevádzky," uviedol Piontkowski.



Maturitné skúšky na stredných školách vláda presunula z mája na jún. Začnú sa 8. júna a potrvajú do konca mesiaca, budú však prebiehať len v písomnej forme. Záverečné skúšky pre posledné ročníky základných škôl sa budú konať 16. - 18. júna.



Vláda zároveň zvažuje možnosť otvorenia niektorých škôl, ktoré by sa postarali o menšie deti. Rozhodne o tom v najbližších dňoch.



Prvý prípad infekcie vírusom SARS CoV-2 Poľsko zaznamenalo 4. marca. Tento pacient sa už medzičasom vyliečil a prepustili ho z nemocnice v meste Zielona Gora.



V piatok podľa údajov ministerstva zdravotníctva evidujú v Poľsku 10.759 prípadov ochorenia COVID-19 a 463 úmrtí. Vyliečilo sa 1944 ľudí.