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Poľsko slávnostne zaradilo do výzbroje prvé lietadlá F-35
Poľsko celkovo získa 32 lietadiel F-35 v poľskej verzii Husarz.
Autor TASR
Laski 12. júna (TASR) - Poľsko slávnostne zaradilo do výzbroje prvé tri bojové lietadla F-35. Na letisku v Laskach pristáli po tom, čo preleteli ponad celým Poľskom od Gdansku po Krakov. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili najvyšší predstavitelia vrátane prezidenta Karola Nawrockého, ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza, či predstaviteľov vlády USA, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Vďaka viacúčelovým lietadlám F-35 Husarz piatej generácie je - a v nasledujúcich rokoch bude - Poľská republika silnejšia a bezpečnejšia,“ povedal v príhovore Nawrocki a poďakoval sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorému sa plánuje poďakovať aj osobne v nedeľu vo Washingtone.
Poľský prezident zdôraznil význam strategického partnerstva so Spojenými štátmi. Podľa neho sú moderné lietadlá dôkazom úzkej spojeneckej spolupráce a spoločnej zodpovednosti za bezpečnosť NATO. „Strategické vzťahy a partnerstvo medzi Poľskom a Spojenými štátmi sú dnes veľmi potrebné pre Poľsko aj pre USA,“ uviedol Nawrocki.
Poľsko celkovo získa 32 lietadiel F-35 v poľskej verzii Husarz. Prvé tri z nich budú umiestnené na 32. základni taktického letectva v Laskach. Pred pristátím preleteli nad Poľskom, vrátane nízkych preletov nad Westerplatte v Gdansku, kde sa začala druhá svetová vojna, nad Varšavskou Citadelou a potom nad hradným vrchom Wawel v Krakove.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Vďaka viacúčelovým lietadlám F-35 Husarz piatej generácie je - a v nasledujúcich rokoch bude - Poľská republika silnejšia a bezpečnejšia,“ povedal v príhovore Nawrocki a poďakoval sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorému sa plánuje poďakovať aj osobne v nedeľu vo Washingtone.
Poľský prezident zdôraznil význam strategického partnerstva so Spojenými štátmi. Podľa neho sú moderné lietadlá dôkazom úzkej spojeneckej spolupráce a spoločnej zodpovednosti za bezpečnosť NATO. „Strategické vzťahy a partnerstvo medzi Poľskom a Spojenými štátmi sú dnes veľmi potrebné pre Poľsko aj pre USA,“ uviedol Nawrocki.
Poľsko celkovo získa 32 lietadiel F-35 v poľskej verzii Husarz. Prvé tri z nich budú umiestnené na 32. základni taktického letectva v Laskach. Pred pristátím preleteli nad Poľskom, vrátane nízkych preletov nad Westerplatte v Gdansku, kde sa začala druhá svetová vojna, nad Varšavskou Citadelou a potom nad hradným vrchom Wawel v Krakove.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)