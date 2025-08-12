< sekcia Zahraničie
Univerzita v Katoviciach spustí študijný program poľnej medicíny
Postgraduálne štúdium je určené pre lekárov, sestry, pôrodné asistentky a zdravotníckych záchranárov.
Autor TASR
Katovice 12. augusta (TASR) - Sliezska lekárska univerzita v Katoviciach v spolupráci s armádou otvorí od jesene 2025 nové postgraduálne štúdium poľnej medicíny. Program má pripraviť zdravotníkov na poskytovanie pomoci v extrémnych podmienkach, bez štandardného vybavenia a pod časovým aj psychickým tlakom, uviedla dekanka Fakulty lekárskych vied univerzity v Zabrze Alicja Grzanka. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Počas utorkovej tlačovej konferencie zástupcovia univerzity a ozbrojených síl zdôraznili, že trojsemestrálny program s rozsahom 366 hodín, z toho 238 hodín praktickej výučby, bude zameraný predovšetkým na prax. Výučbu zabezpečí odborná lekárska komunita s medzinárodnými skúsenosťami z humanitárnych a vojenských misií, ktorú doplnia špecialisti z vojenských jednotiek. Praktické cvičenia sa budú konať vo vojenských priestoroch.
Podľa koordinátora štúdia z jednotky špeciálnych síl v Lublinci sa účastníci naučia postupy dlhodobej prednemocničnej starostlivosti v situáciách, keď evakuácia pacientov nie je možná aj niekoľko dní. Program vychádza zo skúseností z konfliktov v Afganistane, Iraku či na Ukrajine a zameriava sa aj na prevenciu detekcie zdravotníckeho vybavenia nepriateľom.
Koordinátor štúdia zo Sliezskej lekárskej univerzity Marcin Galkiewicz doplnil, že výučbu zabezpečia lekári rôznych špecializácií, záchranári aj horskí záchranári. Medzi pedagógmi bude aj známy záchranár a horolezec Jaroslaw Botor, ktorý v roku 2018 viedol záchrannú akciu na Nanga Parbat.
Postgraduálne štúdium je určené pre lekárov, sestry, pôrodné asistentky a zdravotníckych záchranárov. K dispozícii bude 24 miest a absolventi získajú aj medzinárodný certifikát z oblasti taktickej medicíny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
