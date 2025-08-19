< sekcia Zahraničie
V Poľsku pokračuje spor vlády a prezidenta pre neúčasť v Bielom dome
Na obvinenia reagoval hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz, ktorý označil prenášanie zodpovednosti na hlavu štátu za neuvážené.
Autor TASR
Varšava 19. augusta (TASR) - V Poľsku pokračuje spor o zodpovednosť za neúčasť na pondelkovom rokovaní vo Washingtone. Vláda a prezidentská kancelária si aj v utorok vymenili vzájomné výčitky v súvislosti s neúčasťou prezidenta Karola Nawrockého na pondelkových rokovaniach vo Washingtone, kde americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rokovali s lídrami viacerých európskych krajín. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacki uviedol, že Poľsko malo byť v tomto formáte zastúpené prezidentom. Pripomenul, že vo všetkých nedávnych konzultáciách s americkou administratívou alebo v európskom kruhu Poľsko reprezentoval prezident, premiér Donald Tusk alebo vicepremiér Radoslaw Sikorski. „Žiaľ, v najdôležitejšom momente prezident Nawrocki nebol vo Washingtone,“ povedal Bosacki s tým, že jedinou možnosťou bola účasť hlavy štátu. Podľa neho však prezidentovo okolie počas víkendu neprejavilo dostatočnú iniciatívu.
Bosacki dodal, že vláda vrátane ministerstva zahraničných vecí vyzývala prezidentský tábor na väčšiu aktivitu. Zdôraznil, že v rokovaniach s Trumpom nešlo o tzv. koalíciu ochotných, ako tvrdili niektorí prezidentskí predstavitelia, ale o úzky formát európskych lídrov.
Kancelária predsedu vlády v utorok informovala, že premiér Doonald Tusk sa v utorok na poludnie zúčastní na telekonferencii lídrov koalície ochotných.
Na obvinenia reagoval hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz, ktorý označil prenášanie zodpovednosti na hlavu štátu za neuvážené. Podľa neho prezident nikdy nebol súčasťou rokovaní koalície ochotných a diskusie o účasti v USA prebiehali práve v rámci tohto formátu, kde Poľsko zastupoval premiér. „Takéto spory vyvolané vládou sledujú naši spojenci aj protivníci a to nie je v záujme Poľska,“ uviedol Leškiewicz.
„Prezident sa zatiaľ nezúčastnil práce koalície ochotných ani neoznámil účasť Poľska v tomto konkrétnom formáte,“ uviedol v pondelok poradca prezidenta pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz. Podľa neho sa v rámci tejto koalície diskutuje o vyslaní vojakov na Ukrajinu, s čím prezident nesúhlasí. Zároveň pripomenul, že Nawrocki má naplánovanú bilaterálnu návštevu v USA 3. septembra.
Podľa Przydacza sa však otázka účasti Poľska riešila priamo s ministrom zahraničných vecí Radoslawom Sikorským, ktorý vraj neprejavil pripravenosť na účasť v delegácii. Sikorski však v utorok reagoval, že na telekonferencii koalície ochotných neprebiehalo žiadne prihlasovanie sa na účasť vo Washingtone a že Przydacz od ministerstva dostal o stretnutí podrobnú správu.
Po pondelkových rokovaniach Trump oznámil, že pripraví stretnutie Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny a vyjadril ochotu pomôcť Európanom zabezpečiť mier.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
