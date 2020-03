Poľsko sprísnilo opatrenia pre boj s novým koronavírusom

Varšava 24. marca (TASR) - Nové obmedzenia zavedené v Poľsku v dôsledku epidémie nového druhu koronavírusu nebudú mať vplyv na prezidentské voľby vypísané na 10. mája, ubezpečil v utorok poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Poľská vláda v boji s novým koronavírusom sprísnila už existujúce opatrenia, ktoré budú platiť od utorka do 11. apríla. Vychádzala pritom z vývoja epidemiologickej situácie v najpostihnutejších európskych krajinách.



"Jasne vidíme, že sú potrebné nové obmedzenia na kontrolu šírenia a na zabránenie situáciám, aké vidíme každý deň v Španielsku alebo vo Francúzsku," uviedol Morawiecki.



Dodal, že pokiaľ ide o počet infikovaných v Poľsku, ich nárast je nižší, než vláda očakávala. Morawiecki to pripísal rýchlosti a razantnosti opatrení, ktoré boli na začiatku epidémie prijaté.



Podľa Morawieckeho však niet dôvodu uspokojiť sa s daným stavom. "Máme veľké obavy z toho, čo sa deje, a musíme zaviesť ďalšie obmedzenia" vysvetlil a dodal, že "očakávame veľké množstvo nakazených". Súčasne vyjadril presvedčenie, že "vírus dokážeme poraziť".



V súlade s novými opatreniami je v Poľsku najnovšie zakázané opustiť bydlisko "s výnimkou skutočne výnimočných situácií", uviedol minister zdravotníctva Lukasz Szumowski. Výnimkou je návšteva lekára, nákup, cesta do práce alebo prechádzka so psom.



Odstup medzi ľuďmi bude musieť byť zabezpečený aj v mestskej hromadnej doprave, preto v jednom prostriedku MHD bude môcť cestovať len polovičný počet cestujúcich, ako je celkový počet miest na sedenie. Premiér Morawiecki preto vyzval ľudí, aby MHD používali len v nevyhnutných prípadoch, aby slúžila v prvom rade ľuďom, ktorí cestujú do práce.



V Poľsku sú od utorka zakázané zhromaždenia viac než dvoch ľudí, pričom výnimka platí pre rodiny. Na päť je obmedzený počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pohrebe. Predstavitelia vlády dôrazne apelovali na občanov, aby sa neschádzali ani na ihriskách, ani v parkoch a ani na spoločných grilovačkách.



Všetky modely ukazujú, že "musíme radikálne obmedziť možnosti pre medziľudské kontakty," upozornil Szumowski. Spresnil, že "ak neobmedzíme zhromažďovanie (ľudí) na nulu a odchody z domu prakticky na nulu, nebudeme schopní zachrániť ľudské životy."



Nákaze novým koronavírusom v Poľsku podľahlo deväť ľudí. Pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2 má 774 osôb.