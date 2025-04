Poľsko sprísňuje kontroly na hraniciach so SR, ČR a Nemeckom

Varšava 1. apríla (TASR) - Poľská vláda v utorok rozhodla v súvislosti s hrozbou slintačky a krívačky o sprísnení kontrol na hraniciach so Slovenskom, Českom a Nemeckom. Oznámil to premiér Donald Tusk, informuje TASR s odvolaním sa na spravodajský portál Onet a Tygodnik Poradnik Rolniczy.



"Dnes sme spolu s ministrom (poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Czeslawom) Siekierským rozhodli, že zintenzívnime hraničné kontroly so Slovenskom, ale aj s Českom a Nemeckom, aby transporty z regiónov postihnutých slintačkou a krívačkou neboli vpúšťané do Poľska... Všetky transporty z týchto troch krajín budeme kontrolovať bez výnimky," povedal Tusk.



Spresnil, že všetky transporty prichádzajúce z týchto troch krajín do Poľska budú na hraniciach podrobovať preventívnym a profylaktickým kontrolám. Cieľom je podľa neho zabrániť dovozu okrem iného aj teliat zo Slovenska, u ktorých nie je istota, že nie sú nakazené slintačkou a krívačkou.



Tygodnik Poradnik Rolniczy pripomína, že prvé ohnisko slintačky a krívačky sa objavilo v januári v nemeckej spolkovej krajine Brandebursko a v uplynulých týždňoch aj v Maďarsku a na Slovensku.



V Nemecku sa nákazu, ktorá prepukla v chove vodných byvolov, podarilo eliminovať, čo v polovici marca uznala aj Svetová organizácia pre zdravie zvierat, informovala televízia ARD.