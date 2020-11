Poľsko sprísňuje obmedzenia a do nemocníc posiela pomáhať vojakov

Varšava 4. novembra (TASR) - V Poľsku bude vzhľadom na epidemiologickú situáciu v nemocniciach pomáhať aj 2000 vojakov. Informovala o tom v stredu agentúra PAP s odvolaním sa na vyjadrenie poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka.



Vojaci budú v 600 nemocniciach pomáhať najmä s administratívou, vrátane registrácie voľných lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19.



O pomoc armády žiadal v utorok minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Povedal pritom, že o asistenciu vojakov v mnohých prípadoch požiadali samotné nemocnice. "Ťažko sa im hľadá personál, ktorý by vypĺňal údaje (o voľných lôžkach) a nechceme, aby túto prácu vykonávali ľudia, ktorí by sa mohli starať o pacientov," povedal šéf poľského zdravotníctva.



Poľsko tiež od soboty zavedie ďalšie koronavírusové opatrenia, ktoré by mali trvať najmenej do 29. novembra. Zatvoriť budú musieť všetky obchody v nákupných centrách s výnimkou potravín, lekární či kaderníctiev, uvádza agentúra AFP. Sprísnenie ohľadom počtu zákazníkov sa bude týkať aj menších obchodov. Zatvorené budú tiež po novom musieť byť kiná, divadlá, galérie a iné kultúrne inštitúcie, pričom v hoteloch sa budú môcť ubytovať len obchodní cestujúci.



Od pondelka bude musieť vyučovanie z domu zaviesť aj prvý stupeň základných škôl. V stredu to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki a zároveň dodal, že ak nové opatrenia neprispejú k zníženiu počtu prípadov nákazy, krajina bude musieť zaviesť celoplošné karanténne opatrenia, tzv. lockdown. "Vyzerá to tak, že november bude jeden z najťažších mesiacov tejto pandémie," uviedol.



Za posledných 24 hodín Poľsko zaznamenalo rekordných 24.692 prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet zvýšil 439.536. Za rovnaký časový úsek zomrelo ďalších 373 ľudí, čo je zatiaľ najvyšší denný počet od začiatku pandémie. Celkovo v krajine zaznamenali 6475 obetí.