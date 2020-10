Poľsko sprísňuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Varšava 23. októbra (TASR) – Poľská vláda oznámila v piatok sprísnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Od soboty 24. októbra bude celé Poľsko tzv. červenou zónou a príslušné obmedzenia zahŕňajúce čiastočné uzavretie škôl či reštaurácií tak budú platiť na celom území krajiny. Informovali o tom agentúry PAP a AFP.



K novým opatreniam bude patriť zákaz zhromažďovania viac než piatich ľudí, zákaz svadieb a prísne limity počtu ľudí v obchodoch, vo verejnej doprave i na náboženských obradoch, povedal poľský premiér Mateusz Morawiecki na virtuálnej tlačovej konferencii.



Reštaurácie budú môcť predávať len jedlá, ktoré si zákazníci vezmú so sebou. Uzavreté budú fitnescentrá či plavárne.



Deti budú môcť odísť z domu počas dňa v čase od 08:00 do 16:00, a to len v sprievode dospelého. Na on-line vzdelávanie prejdú aj základné školy s výnimkou prvých troch ročníkov. Ľuďom vo veku od 70 rokov vláda odporúča zostať doma.



Morawiecki sprísnenie opatrení odôvodnil tým, že denné počty nakazených v Poľsku sa priblížili k 15 000, pričom počet nemocničných lôžok obsadených pacientmi infikovanými koronavírusom presiahol 10 000. Podľa premiéra je týchto lôžok v krajine k dispozícii 18 000.



Morawiecki dodal, že ak prísnejšie reštrikcie neprinesú želateľné výsledky, je možný aj úplný lockdown zahŕňajúci uzavretie hraníc a obmedzenie pohybu obyvateľstva.



Poľsko zaviedlo celoštátne opatrenia na úrovni oranžovej zóny pred dvoma týždňami, pričom v červenej zóne bola dosiaľ zaradená približne polovica krajiny.



Poľské ministerstvo zdravotníctva v piatok dopoludnia oznámilo, že za posledných 24 hodín v krajine potvrdili 13 632 nových prípadov nákazy, čo je najviac za jeden deň od začiatku pandémie. Celkový počet prípadov dosiahol 228 318. Poľsko eviduje tiež 4172 úmrtí, z nich 153 za uplynulý deň.



Hospitalizovaných je podľa týchto údajov aktuálne 10 788 ľudí s potvrdenou infekciou, ďalších 398 851 osôb je v karanténe a 52 753 pod hygienicko-epidemiologickým dohľadom. Z ochodenia COVID-19 sa dosiaľ uzdravilo 105 092 ľudí.