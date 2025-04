Poľsko spustí v zahraničí kampaň na odrádzanie nelegálnych migrantov

Varšava 4. apríla (TASR) - Poľsko spustí v zahraničí informačnú kampaň s cieľom odrádzať migrantov od pokusov dostať sa na jeho územie z Bieloruska. Oznámil to v piatok poľský premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa správ agentúr PAP a AFP.



„Čoskoro spustíme informačnú kampaň v siedmich krajinách, z ktorých pochádza najviac migrantov, ktorí sa pokúšajú nelegálne prekročiť poľské hranice,“ uviedol Tusk na platforme X. Nespresnil však, ktorých krajín sa to týka.



„Náš odkaz bude jednoduchý: poľská hranica je uzavretá. Neverte prevádzačom, neverte (Alexandrovi) Lukašenkovi, neverte (Vladimirovi) Putinovi," pokračoval poľský premiér. „Klamú vám, keď hovoria, že toto je cesta do Európy ... Už tu nebudete môcť požiadať o azyl a predovšetkým už nebudete môcť nelegálne prekročiť poľské hranice,“ dodal.



Tusk poukázal na rôzne bezpečnostné opatrenia na poľských hraniciach zahŕňajúce tisícky vojakov, príslušníkov pohraničnej stráže, policajtov, ako aj bezpečnostné kamery a drony monitorujúce nepretržite každý meter hranice.



AFP pripomína, že Tusk pred časom označil Somálsko, Eritreu, Jemen a Etiópiu za krajiny, v ktorých sa Rusko snaží „verbovať“ migrantov a následne ich posiela k poľským hraniciam. Údajne im zabezpečí leteckú dopravu do Moskvy a odtiaľ presun do Bieloruska.



Vláda vo Varšave pozastavila 26. marca právo žiadať na území Poľska o udelenie azylu. Opatrením, ktoré odsúdili ľudskoprávne skupiny, chce odradiť nelegálnych migrantov od prekračovania hraníc.



Varšava dlhodobo obviňuje Bielorusko aj jeho spojenca Rusko zo zámerného zvyšovania migračného tlaku na poľských hraniciach. Takúto taktiku vníma ako súčasť hybridnej operácie cielenej na destabilizáciu krajín EÚ. Minsk aj Moskva obvinenia odmietajú.



Poľsko postavilo v roku 2022 pozdĺž svojich 186 kilometrov dlhých hraníc s Bieloruskom päť metrov vysoký kovový plot, ktorý zároveň vybavilo tisíckami kamier i pohybových senzorov.