Poľsko spustilo kampaň proti nelegálnej migrácii v krajinách Afriky

Varšava 30. mája (TASR) - Nová informačná kampaň poľskej vlády má odradiť nelegálnych migrantov od pokusov o prechod hranice s Bieloruskom. Spustená bola v siedmich krajinách - Afganistane, Etiópii, Eritrei, Somálsku, Iraku, Pakistane a Egypte a obsahuje materiály namierené proti bieloruskej propagande. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR na základe informácií poľského úradu vlády.



Cieľom kampane je informovať obyvateľov týchto krajín o prísnych opatreniach na poľskej hranici a o tom, že právo na azyl je dočasne pozastavené. „Bude to kampaň, ktorá dostane informáciu ku každému, kto uvažuje o nelegálnej migrácii do Poľska - že tu nikto azyl nedostane,“ povedal o kampani premiér Donald Tusk.



Informačná akcia podľa vlády reaguje na využívanie migrantov v hybridnej vojne vedenou režimami Ruska a Bieloruska. Poľská vláda zdôrazňuje, že hranice sú efektívne strážené a krajina prijíma opatrenia ako posilnenie fyzickej a elektronickej bariéry, zavedenie nárazníkovej zóny a schválenie zákona o dočasnom obmedzení práva na azyl. Premiér Donald Tusk už predtým označil tieto kroky za nevyhnutné pre bezpečnosť poľských občanov i celého regiónu.



Súčasťou kampane sú aj videá a plagáty v národných jazykoch migrantov, ktoré ukazujú rozdiel medzi propagandistickými sľubmi a skutočnou situáciou na hranici. Kampaň je súčasťou širšej stratégie vlády na čele s Donaldom Tuskom, ktorá zahŕňa aj projekt Východný štít, obranný program na posilnenie ochrany východnej a severnej hranice Poľska. „Štát je na to, aby strážil hranicu, územie a bezpečnosť svojich občanov,“ zdôraznil premiér a skritizoval predošlú vládu za údajné zlyhania v migračnej politike.