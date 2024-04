Poľsko bude opäť financovať mimotelové oplodnenie

Varšava 10. apríla (TASR) - Poľská vláda Donalda Tuska predstavila program pre mimotelové oplodnenie (IVF) platný od 1. júna 2024 do 31. decembra 2028. TASR informuje na základe informácií agentúry PAP.



Legislatívu o štátom hradenom IVF vláda schválila v decembri 2023. Zrušila tým rozhodnutie predchádzajúcej vlády Jaroslawa Kaczyńského (PiS), ktorá štítne financovanie IVF prerušila.



Súčasná koalícia Donalda Tuska na IVF vyčlenila rozpočet vo výške 590 miliónov eur. Ministerka zdravotníctva Izabela Leszczyna predstavila dva programy - "podporný zdravotný program pre in vitro oplodnenie" a "in vitro liečba neplodnosti". Podľa ministerky sú navrhnuté tak, aby "každý opäť mohol dúfať, že sa stane rodičom".



Program zahŕňa aj pacientov s rakovinou a umožní im zabezpečiť si genetický reprodukčný materiál ešte pred tým ako podstúpia "zložitú, veľmi náročnú a často vyčerpávajúcu liečbu rakoviny".