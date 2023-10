Strana PiS sa môže bez Kaczyňského rozpadnúť, tvrdí minister Telus

Varšava 30. októbra (TASR) - Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) by sa bez svojho lídra Jaroslawa Kaczyňského mohla rozpadnúť, uviedol v pondelok minister poľnohospodárstva a poslanec za PiS Robert Telus.



Odvolal sa na nedávny výrok Marcina Mastalereka, poradcu prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý povedal, že Kaczyňski by mal po neúspešnej volebnej kampani PiS odísť z politiky, informuje TASR podľa tlačovej agentúry PAP.



Mastalerek dodal, že Dudu považuje za budúceho lídra strany. Telus však takýto scenár v rozhovore pre poľský bulvárny denník Super Express odmietol. "Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by dokázala spojiť všetky frakcie v strane Právo a spravodlivosť tak ako Jaroslaw Kaczyňski," povedal Telus.



"Predseda má veľkú charizmu. Obávam sa, že ak bude v strane Právo a spravodlivosť chýbať Jaroslaw Kaczyňski, všetko sa rozpadne. Preto naši politickí konkurenti tak veľmi túžia po tom, aby Jaroslaw Kaczyňski odišiel do dôchodku," dodal.



V Poľsku sa všeobecne špekuluje o budúcnosti Kaczyňského, ktorý má 74 rokov a na čele PiS stojí od roku 2003.



Duda dva dni konzultoval o novej vláde so zástupcami politických strán, ktoré vo voľbách získali kreslá v parlamente. Minulý týždeň v utorok sa stretol s predstaviteľmi strán PiS a Občianska platforma (PO). Na ďalší deň nasledovali rokovania s Treťou cestou (TD), Novou ľavicou (NL) a Konfederáciou.



Strana PiS získala v parlamentných voľbách 15. októbra najviac hlasov, ale na väčšinu v dolnej komore parlamentu (Sejm) jej to nestačilo. Líder PO Donald Tusk spolu s ďalšími opozičnými lídrami oznámil zámer vytvoriť koalíciu.