Poľsko: Strany chcú ústavne zakotviť najmenej 4 percentá HDP na obranu

Varšava 4. júna (TASR) - Poľská vládna Občianska koalícia (KO) a Tretia cesta a opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) podporili návrh prezidenta Andrzeja Dudu na zakotvenie výdavkov na obranu vo výške najmenej štyroch percent HDP do ústavy. Proti sa postavili vládna Ľavica a opozičná Konfederácia, ktoré odmietajú pevné ústavné stanovenie výdavkového limitu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



V Sejme v stredu prebehlo prvé čítanie návrhu ústavného zákona, ktorý by nahradil súčasnú zákonnú normu určujúcu obranné výdavky na úrovni troch percent HDP. Po debate návrh postúpili do ďalšieho prerokovania v parlamentnej komisii. Prezidentov návrh obhajovala šéfka kancelárie hlavy štátu Malgorzata Paprocká, podľa ktorej ide o súčasť ústavnej zodpovednosti prezidenta a signál odhodlania voči Rusku.



Podporu návrhu vyjadrili aj predstavitelia PiS a Tretej cesty, pričom poslanci z KO upozornili, že výdavky na obranu už teraz dosahujú takmer päť percent HDP. Poslankyňa Ľavice Joanna Wichová upozornila, že ich klub nesúhlasí s ústavným ukotvením pevného finančného limitu, hoci aktuálne výdavky na obranu podporuje. Konfederácia projekt označila za zbytočný, hoci zbrojenie ako také neodmieta.



Navrhovaná zmena by sa po schválení parlamentom mala po prvý raz premietnuť do štátneho rozpočtu v roku 2026. Na prijatie ústavnej novely je potrebná trojpätinová väčšina v Sejme a nadpolovičná väčšina v Senáte.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)