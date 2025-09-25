< sekcia Zahraničie
Poľskí tajní preveria šéfa prezidentskej kancelárie pre bezpečnosť
Podľa ministra Cenckiewicz nemá prístup k utajovaným skutočnostiam a žiadne takéto informácie od spravodajských služieb ani nedostáva.
Autor TASR
Varšava 25. septembra (TASR) - Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) preverí účasť šéfa prezidentskej kancelárie pre národnú bezpečnosť (BBN) Slawomira Cenckiewicza na zasadnutí Rady národnej bezpečnosti, ktoré malo utajený charakter. Informoval o tom vo štvrtok minister pre koordináciu špeciálnych služieb Tomasz Siemoniak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR odvolávajúc sa na agentúru PAP.
Podľa ministra Cenckiewicz nemá prístup k utajovaným skutočnostiam a žiadne takéto informácie od spravodajských služieb ani nedostáva. „O tom, kto má prístup, rozhoduje ABW a Služba vojenskej kontrarozviedky. Tak je to v celom NATO - existuje systém na ochranu tajomstiev,“ uviedol Siemoniak. Dodal, že účastníci zasadnutia si boli vedomí, že v jeho prítomnosti nesmú poskytovať utajované údaje, pretože by sa vystavili riziku trestného činu.
Minister pripustil, že podľa jeho názoru počas zasadnutia neboli predkladané tajné informácie, napriek tomu však ide o porušenie pravidiel, keďže samotné stretnutie malo utajený charakter. „Táto vec bude vyšetrená,“ zdôraznil. Zároveň označil nomináciu Cenckiewicza za nevhodnú a vyhlásil, že ak s ním prezident chce spolupracovať, môže preňho nájsť inú pozíciu, ktorá nie je taká citlivá.
Siemoniak upozornil, že ide o prvý prípad v Poľsku, keď vysoký predstaviteľ zaoberajúci sa bezpečnosťou nemá prístup k utajovaným informáciám. Zdôraznil, že vláda bude v tejto záležitosti postupovať pokojne a v súlade so zákonom.
Pripomenul, že rozhodnutie Služby vojenskej kontrarozviedky o odobratí Cenckiewiczovho bezpečnostného osvedčenia z júla 2024 bolo v júni 2025 zrušené Vojvodským správnym súdom vo Varšave, avšak kancelária premiéra proti tomuto verdiktu podala kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd. Hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz v septembri vyhlásil, že podľa kancelárie prezidenta má Cenckiewicz stále platné bezpečnostné osvedčenie na prístup ku všetkým utajovaným informáciám.
Obvinenie sa týka aj vystúpenia vtedajšieho ministra obrany Mariusza Blaszczaka zo septembra 2023, keď po odtajnení časti vojenského plánu Warta tvrdil, že bývalá vláda Občianskej platformy chcela v prípade ruského útoku postaviť hlavnú líniu obrany až na Visle a tým obetovať východ krajiny. Podľa prokuratúry pri zverejnení týchto dokumentov Cenckiewicz napomáhal a konal v prospech vlastného aj Blaszczakovho záujmu, a to na úkor verejného záujmu. Cenckiewicz obvinenia odmieta a označuje ich za nepodložené.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
