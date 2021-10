Migranti sedia pred kontajnermi v zariadení pre prvotný príjem žiadateľov o azyl v nemeckom Eisenhüttenstadte 6. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Varšava 19. októbra (TASR) - Poľsko takmer zdvojnásobilo počet vojakov na hraniciach s Bieloruskom v snahe zabrániť prílevu nelegálnych migrantov do krajiny. Uviedol to v utorok poľský minister obrany Mariusza Blaszczaka, ktorého citovala agentúra Reuters.Ide o výrazné posilnenie vojenskej prítomnosti na bieloruských hraniciach, keďže iba v sobotu Blaszczak informoval, že v tomto regióne je vyše 3000 príslušníkov ozbrojených síl.V pondelok poľskí pohraničníci zaznamenali 612 pokusov o nelegálne prekročenie hraníc medzi Poľskom a Bieloruskom.Ako uvádza agentúra DPA, Nemecko v pondelok ponúklo Poľsku pomoc pri ochrane spoločných hraníc a aby zvládlo nápor nelegálnych migrantov prichádzajúcich prevažne z krajín Blízkeho východu, ktorí sa cez Bielorusko a Poľsko pokúšajú dostať do Nemecka. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer v pondelok navrhol v liste adresovanému svojmu poľskému náprotivku Mariuszovi Kamiňskému, že jeho krajina vyšle do Poľska svoje bezpečnostné zložky, ktoré by tam pôsobili pod poľským velením.Poľskí vojaci začali na hraniciach s Bieloruskom koncom augusta stavať 2,5 metra vysoký plot z ostnatého drôtu v snahe zastaviť bezprecedentný prílev nelegálnych migrantov, ktorý je podľa Varšavy a EÚ zámerne podporovaný, respektíve organizovaný režimom autoritárskeho bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka ako forma hybridnej vojny s cieľom vyvinúť tlak na Brusel kvôli sankciám uvaleným na Minsk. Bielorusko to odmieta.Vláda vo Varšave však ostnatý plot, ktorý už na poľsko-bieloruských hraniciach stojí, plánuje nahradiť múrom. Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) totiž schválila v októbri návrh zákona, ktorý Poľsku umožní vybudovať na hraniciach s Bieloruskom múr za 350 miliónov eur.V snahe vyriešiť súčasnú migračnú krízu Poľsko vyhlásilo 2. septembra v oblastiach pri svojich hraniciach s Bieloruskom núdzový stav a jeho platnosť začiatkom októbra predĺžilo o 60 dní.V reakcii na sankcie zo strany EÚ Lukašenko v máji vyhlásil, že Minsk už viac nebude nelegálnym migrantom brániť v tom, aby jeho krajinu využívali ako tranzitnú trasu na cestu do Európy. Poľsko, Litva a Lotyšsko v tejto súvislosti rôznymi formami posilnili ochranu a bezpečnosť svojich hraníc.Podľa agentúry PAP poľský prezident Andrzej Duda vyjadril v utorok počas svojej návštevy Litvy nádej, že Európska rada v reakcii na tieto hybridné útoky zo strany Bieloruska uvalí na Minsk ďalšie sankcie.