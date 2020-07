Neúspešný prezidentský kandidát v Poľsku požiadal o zrušenie výsledkov

Varšava 22. júla (TASR) - Tím predvolebnej kampane poľského opozičného prezidentského kandidáta, starostu Varšavy Rafala Trzaskowského, v stredu oznámil, že teraz žiada, aby boli prezidentské voľby anulované. Ako dôvod uvádza početné nezrovnalosti, napísala tlačová agentúra AP.



Liberálny politik Trzaskowski 12. júla prehral v druhom kole poľských prezidentských volieb s úradujúcim konzervatívnym prezidentom Andrzejom Dudom len s tesným rozdielom. Trzaskowski, ktorý dostal 48,97 percenta hlasov, však predtým priznal svoju porážku a víťazstvo Dudu, ktorý získal 51,03 percenta hlasov voličov.



Trzaskowského predvolebný tím a jeho strana Občianska platforma (PO) podali minulý týždeň sťažnosť na najvyššom súde. Argumentovali, že štátne médiá a vláda v predvolebnej kampani neférovo podporovali prezidentského kandidáta Dudu a že nie všetci Poliaci v zahraniční mali možnosť odovzdať svoj hlas.



Poľské médiá v stredu informovali, že Trzaskowského predvolebný tím a strana tiež vyzývajú najvyšší súd, aby prezidentské voľby vyhlásil za neplatné.



Hovorca Trzaskowského tímu Jan Grabiec to agentúre AP (Associated Press) potvrdil.



Objavili sa aj pochybnosti o legálnosti volieb, ktorých prvé kolo sa konalo 28. júna, ale pôvodne bolo naplánované na máj. Odložili ich až v poslednej chvíli - politici totiž viedli hádky súvisiace s obavami, že účasť na hlasovaní počas pandémie nového koronavírusu zhorší stav zdravia verejnosti.



Súd, ktorého nového predsedu nedávno vymenovali s podporou vlády, má do 3. augusta čas na to, aby rozhodol o tejto sťažnosti a tiež o približne 6000 ďalších sťažnostiach na priebeh prezidentských volieb.