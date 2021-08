Tisíce Poliakov protestovali proti návrhu na zmenu mediálneho zákona

Varšava 11. augusta (TASR) – Tisíce ľudí vyšli v utorok večer do ulíc desiatok poľských miest a obcí, aby tak demonštrovali proti navrhovanej novele mediálneho zákona, ktorý má podľa kritikov a opozície umlčať televíznu stanicu TVN24, kritickú k vláde a vlastnenú americkou mediálnou spoločnosťou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Protesty sa podľa ich hlavného organizátora Výboru pre obranu demokracie (KOD) konali vo vyše 90 poľských mestách a obciach vrátane Krakova či Varšavy. Ľudia vyšli do ulíc nesúc transparenty s heslami ako „Slobodné médiá, slobodní ľudia, slobodné Poľsko".



Sejm má o návrhu zákona hlasovať už v stredu. Cieľom legislatívy, ktorú navrhla poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), je zmena pravidiel týkajúcich sa vlastníctva súkromných rozhlasových a televíznych staníc. Licencie na vysielanie by sa po novom udeľovali zahraničným subjektom len vtedy, ak sídlia v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a nie sú závislé od subjektov či osôb registrovaných mimo EHS. Podľa Varšavy to má zamedziť šíreniu vplyvu Ruska a Číny.



Poľská opozícia je však presvedčená, že terčom navrhovaného zákona je najväčšia poľská súkromná televízia TVN, ktorej spravodajská stanica TVN24 je kritická voči PiS. TVN je prostredníctvom holdingovej spoločnosti zaregistrovanej v Holandsku súčasťou americkej mediálnej spoločnosti Discovery. Európska komisia už v júli vyslovila obavy, že v Poľsku bude ohrozená sloboda tlače, ak do platnosti vstúpi navrhovaná novela zákona o vysielaní.



„Ak by sa to stalo (že TVN24 by prišla o licenciu)... bol by koniec - pre demokraciu aj slobodu slova," uviedla na proteste vo Varšave 66-ročná módna návrhárka Iwona Leliwa-Kopystyňská.



Reuters pripomína, že platnosť licencie TVN24 vyprší 26. septembra.



Vládnuca strana PiS dlhodobo tvrdí, že zahraničné mediálne skupiny narúšajú v Poľsku verejnú diskusiu spôsobom, ktorý škodí záujmom krajiny. Kritici však podľa agentúry Reuters poukazujú na to, že poľská vláda si osvojuje taktiku uplatňovanú už maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý je blízkym spojencom PiS.



Maďarské verejnoprávne médiá sa totiž do značnej miery už stali akousi hlasnou trúbou tamojšej vlády, zatiaľ čo viacero ďalších médií v tejto krajine so svojou činnosťou skončilo či prípadne ich prevzali provládne orientovaní podnikatelia, približuje ďalej Reuters. Agentúra dodáva, že odkedy sa v Poľsku dostala k moci PiS, kritici tvrdia, že podobný osud postihol aj tamojšiu verejnoprávnu televíziu TVP, ktorá sa stala nástrojom vládnej propagandy.



Agentúra AP v utorok večer informovala, že prijatie zákona sa zdá byť veľmi pravdepodobné.



Vládna koalícia pritom v utorok utrpela ranu, keď poľský premiér Mateusz Morawiecki požiadal prezidenta Andrzeja Dudu, aby z postu vicepremiéra a ministra odvolal Jaroslawa Gowina, šéfa menšej koaličnej strany Dohoda, ktorý odmietal podporiť práve sporný návrhy mediálneho zákona. Gowin v reakcii povedal, že jeho odvolanie „znamená de facto rozkol vo vládnucej koalícii".



Strana Dohoda má v parlamente desať kresiel. Po jej odchode stratí vláda väčšinu a mohla by tak byť nútená uchádzať sa o podporu krajnej pravice. Hovorca vlády Piotr Müller však poznamenal, že vláda si možno bude schopná zachovať väčšinu v parlamente i naďalej, keďže niektorí z poslancov Gowinovej strany budú jej reformy podporovať.