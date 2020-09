Tokarczuková odmietla čestné občianstvo pre diskrimináciu LGBT

Varšava 25. septembra (TASR) - Poľská držiteľka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarczuková odmietla prijať čestné občianstvo regiónu Dolné Sliezsko, v ktorom žije. Získala by ho totiž spoločne s biskupom, ktorý označil hnutie za práva sexuálnych menšín za hrozbu pre katolícku cirkev. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Spisovateľka Tokarczuková v piatok na Twitteri napísala, že hoci si ponuku na udelenie čestného občianstva váži, nanešťastie ho nemohla prijať. Uviedla, že získať ho v rovnakom čase, ako biskup Ignacy Dec, by iba zvýraznilo "bolestivé rozdelenie" poľskej spoločnosti v otázke práv LGBTI komunity.



Členovia zastupiteľstva Dolnosliezskeho vojvodstva napojení na opozičnú Občiansku koalíciu (KO) navrhli udeliť čestné občianstvo regiónu Olge Tokarczukovej. Poslanci vládnej pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS) zase navrhli túto poctu pre katolíckeho biskupa Deca.



"Namiesto toho, aby išlo o radostnú oslavu, je to živá ilustrácia bolestnej roztržky v našej spoločnosti. Nechcem sa stať súčasťou tejto hry," povedala Tokarczuková, ktorá je držiteľkou Nobelovej ceny za literatúru za rok 2018 a patrí medzi výrazných podporovateľov práv sexuálnych menšín.



Biskup Dec opakovane označil hnutie za práva LGBTI komunity ako hrozbu pre katolícku cirkev a celé Poľsko, ktoré je prevažne katolícke.



V Poľsku sa v posledných mesiacoch viedli búrlivé debaty o právach LGBTI menšiny. Prispel k tomu aj prezident Andrzej Duda, spriaznený s vládnou stranou PiS, ktorý v rámci svojej predvolebnej kampane označil hnutie LGBTI za "horšie ako komunizmus".