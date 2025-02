Poľsko trvá na účasti Ukrajiny na všetkých rokovaniach o jej osude

Paríž 13. februára (TASR) - Poľsko podľa ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského zastáva názor, že všetky otázky týkajúce sa Ukrajiny by sa mali riešiť s jej účasťou. Sikorski to povedal v stredu v Paríži pred rokovaním ministrov zahraničných vecí krajín tzv. Weimarského trojuholníka, teda Francúzska, Nemecka a Poľska, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



K rokovaniu sa pripojili aj predstavitelia Španielska, Talianska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva. Rozhovory sa uskutočnili krátko po telefonáte medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, počas ktorého sa obaja lídri zhodli na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.



Na otázku o možnej úlohe Európy a Ukrajiny v budúcich rokovaniach medzi Trumpom a Putinom, Sikorski uviedol, že je pre neho ťažké to komentovať. Zdôraznil však, že Poľsko trvá na tom, aby sa všetky otázky týkajúce sa Ukrajiny riešili s jej účasťou a aby sa obnovil medzinárodný poriadok.



"Ukrajina si musí zachovať svoju nezávislosť a európsku orientáciu," dodal Sikorski a pred začiatkom stretnutia zdôraznil význam bezpečnosti a stability Ukrajiny pre celý kontinent a vyjadril podporu posilneniu obranných kapacít Európy.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)