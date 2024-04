Tusk so Sunakom a Stoltenbergom rokoval o bezpečnosti

Varšava 23. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok s britským premiérom Rishim Sunakom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom rokoval o záležitostiach v oblasti bezpečnosti, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Poľský premiér pre média uviedol, že so Sunakom hovoril najmä o bezpečnosti Poľska, Británie a Európy v spojitosti s pokračujúcou ruskou inváziou na Ukrajine.



Tusk vyjadril spokojnosť s pokrokom v rámci projektu európskeho systému protivzdušnej obrany ESSI (European Sky Shield Initiative), ktorý iniciovalo Nemecko. "Spolupráca medzi Poľskom a Britániou môže byť a bude - o tom som presvedčený - príkladom aj pre ďalších partnerov," povedal.



Britský premiér obe krajiny označil za dve z najväčších vojenských mocností a pevných priateľov Ukrajiny. "Poľsko a Spojené kráľovstvo sú súčasťou narastajúcej vlny krajín, ktoré preberajú väčšiu zodpovednosť za našu kolektívnu bezpečnosť," uviedol a pripomenul, že Poľsko zo všetkých členských krajín NATO na obranu vynakladá percentuálne najväčšiu časť svojho hrubého domáceho produktu (HDP).



Sunak dodal, že Británia buduje vojnové lode a nové obranné systémy, ktoré budú chrániť vzdušný priestor Poľska. Takisto sľúbil, že na budúci rok Británia do Poľska umiestni 16.000 vojakov a stíhačky Typhoon.



Záležitosti bezpečnosti boli aj témou rokovaní Tuska so Sunakom a Stoltenbergom. "Našim spoločným cieľom je ukončiť obdobie súťaženia a rivality v rámci rôznych obranných iniciatív v Európe a Spojenom kráľovstve," povedal. Takisto je podľa jeho slov potrebné povzbudiť všetkých partnerov, aby naplno vzájomne zosúlaďovali systémy, vybavenie a postupy v oblasti bezpečnosti.