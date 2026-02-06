< sekcia Zahraničie
Tusk vyzval veľvyslanca USA na vzájomný rešpekt
Americký veľvyslanec v reakcii uviedol, že premiérov odkaz pravdepodobne smeroval k maršálkovi, ktorého komentáre o Trumpovi podľa neho mohli poškodiť poľskú vládu.
Autor TASR
Varšava 6. februára 2026 (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok v príspevku na sociálnych sieťach vyzval amerického veľvyslanca v Poľsku Toma Rosea na vzájomný rešpekt. Reagoval na jeho rozhodnutie prerušiť kontakty s maršálkom (predsedom) Sejmu Wlodzimierzom Czarzastym. Tuskovo vyjadrenie Rose vníma ako adresované Czarzastému, a ocenil premiérovo líderstvo aj jeho prínos pre poľsko-americké vzťahy. Informuje o tom varšvský spravodajca TASR.
„Pán veľvyslanec Rose, spojenci by sa mali navzájom rešpektovať, nie sa navzájom poučovať. Aspoň tak chápeme partnerstvo v Poľsku,“ napísal Tusk. Vyjadrenie zverejnil po tom, ako Rose oznámil prerušenie kontaktov s Czarzastým pre výroky na adresu prezidenta Donalda Trumpa.
Americký veľvyslanec v reakcii uviedol, že premiérov odkaz pravdepodobne smeroval k maršálkovi, ktorého komentáre o Trumpovi podľa neho mohli poškodiť poľskú vládu. Zároveň vyjadril uznanie Tuskovi za odvážne vedenie krajiny a príspevok k vzťahom s USA. Zdôraznil, že prezidenta Trumpa bude brániť vždy a bez výnimky.
Rose opätovne zdôraznil, že jeho rozhodnutie nie je namierené proti poľskej vláde, s ktorou chcú Spojené štáty naďalej udržiavať dobré vzťahy. Spor vznikol, keď Czarzasty obvinil Trumpa z destabilizácie medzinárodných organizácií a odmietol podporiť jeho kandidatúru na Nobelovu cenu za mier.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
